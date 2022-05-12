На месте работают экстренные службы
12 мая в Улан-Удэ поступило очередное сообщение о «минировании». Как стало известно «Байкал-Daily», письмо с якобы угрозой взрыва получила гимназия №14.
Учащихся и сотрудников гимназии эвакуировали. На месте работают сотрудники экстренных и правоохранительных служб.
Подробности инцидента будут позднее.
В последнее время участились подобные сообщения. Массовые «минирования» начались с середины апреля. «Лидером» по числу таких сообщения стала школа №49, которая за неделю – с 14 по 21 апреля – получила пять таких анонимных угроз.
21 апреля такие сообщения получили практически все школы Улан-Удэ, была массовая эвакуация.
27 апреля сообщалось о «минировании» школ №№ 4, 44, 29, 52.
5 мая поступили сообщения об угрозе взрывов в улан-удэнской школе № 26, детской школе искусств №2, а также на Гусиноозёрской ГРЭС.
Абсолютно все сообщения оказались ложными.
В Улан-Удэ «заминировали» гимназию
Происшествия, Фото:
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