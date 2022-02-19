В Улан-Удэ хозяйский алабай сильно покусал женщину

Сегодня, 19 февраля, около 17 вечера находящийся на самовыгуле большой хозяйский алабай совершил нападение на проходящую мимо женщину в СНТ Авиатор в Улан-Удэ.
38-летняя женщина с множественными укушенными ранами головы, лица, бедра, паховой области и шоком 3 степени доставлена бригадой скорой помощи в БСМП.
- Пострадавшей женщине оказывается медицинская помощь в Больнице скорой медицинской помощи. Пациентка поступила в тяжёлом состоянии с многочисленными ранами от укусов собаки на конечностях, голове. В настоящее время она находится в операционной. Тяжесть травм будет уточнена по окончанию операции. В настоящее время она не транспортабельна, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Местные жители отогнали собаку и удерживали до прибытия служб отлова.
Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники службы отлова, комитета городского хозяйства, полицейские.
В настоящий момент собака отловлена, её хозяйка установлена.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Нападавшее животное доставлено в приют подрядной организации по отлову. Там его осмотрят ветеринары и кинологи.
Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники службы отлова, комитета городского хозяйства, полицейские.
В настоящий момент собака отловлена, её хозяйка установлена.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Нападавшее животное доставлено в приют подрядной организации по отлову. Там его осмотрят ветеринары и кинологи.
Хронология события:
17:07 - В ЕДДС поступило сообщение о том, что в СНТ «Авиатор» собака породы алабай напала на женщину. По сообщению очевидцев, они проезжали на машине по улице, увидев, что животное нападает на человека отогнали его. Потерпевшая в этот момент лежала на земле в шоковом состоянии.
17:10 - На место происшествия выехали представители комитета городского хозяйства, администрации района, 4 бригады служб отлова.
17:27 - Местные жители заблокировали собаку и удерживали до прибытия служб отлова. Первая бригада отлова прибыла на место происшествия одномоментно с бригадой скорой помощи. Алабай был обездвижен дротиками со снотворным и отловлен.
17:45 - Установлена хозяйка алабая.
17:07 - В ЕДДС поступило сообщение о том, что в СНТ «Авиатор» собака породы алабай напала на женщину. По сообщению очевидцев, они проезжали на машине по улице, увидев, что животное нападает на человека отогнали его. Потерпевшая в этот момент лежала на земле в шоковом состоянии.
17:10 - На место происшествия выехали представители комитета городского хозяйства, администрации района, 4 бригады служб отлова.
17:27 - Местные жители заблокировали собаку и удерживали до прибытия служб отлова. Первая бригада отлова прибыла на место происшествия одномоментно с бригадой скорой помощи. Алабай был обездвижен дротиками со снотворным и отловлен.
17:45 - Установлена хозяйка алабая.