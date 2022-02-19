В Улан-Удэ хозяйский алабай сильно покусал женщину













Хронология события:



17:07 - В ЕДДС поступило сообщение о том, что в СНТ «Авиатор» собака породы алабай напала на женщину. По сообщению очевидцев, они проезжали на машине по улице, увидев, что животное нападает на человека отогнали его. Потерпевшая в этот момент лежала на земле в шоковом состоянии.



17:10 - На место происшествия выехали представители комитета городского хозяйства, администрации района, 4 бригады служб отлова.



17:27 - Местные жители заблокировали собаку и удерживали до прибытия служб отлова. Первая бригада отлова прибыла на место происшествия одномоментно с бригадой скорой помощи. Алабай был обездвижен дротиками со снотворным и отловлен.



17:45 - Установлена хозяйка алабая.





Местные жители отогнали собаку и удерживали до прибытия служб отлова.Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники службы отлова, комитета городского хозяйства, полицейские.В настоящий момент собака отловлена, её хозяйка установлена.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Нападавшее животное доставлено в приют подрядной организации по отлову. Там его осмотрят ветеринары и кинологи.