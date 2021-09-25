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В школе в Иркутской области распылили газ

В школе в Иркутской области распылили газ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В больницу были доставлены четверо учащихся

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

По версии следствия, 24 сентября несколько учащихся 8 класса школы 2 в селе Хомутово, находясь в одном из кабинетов, почувствовали жжение в носу и горле, а также у них появилась слезоточивость, в результате распыления газового баллончика. 

Четверо школьников были доставлены в больницу для осмотра врачами. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Следователями СК выясняются все обстоятельства инцидента. Допрашиваются свидетели произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.
Иркутская область

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