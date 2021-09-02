В Иркутской области пойдёт под суд экс-начальник почтового отделения

Женщина обвиняется в присвоении товаров и денег



Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника сельского отделения почтовой связи Балаганка в Усть-Удинском районе Иркутской области. Она обвиняется в растрате.



- По версии следствия, на протяжении семи месяцев обвиняемая на своём рабочем месте незаконно совершала хищение товаров, а также денежных средств. Своими преступными действиями она причинила обособленному структурному подразделению Боханский почтамт УФПС ущерб на сумму около 200 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Иркутской области.



В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.





