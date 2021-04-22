Честный улан-удэнец вернул украденный телефон владелице

Покупатель украденного телефона сам нашёл его настоящую хозяйку



В Улан-Удэ полиция задержала 21-летнего грабителя благодаря честному человеку.



Ночью 24 марта девушка с подругой возвращалась домой из питейного заведения. Недалеко от Центрального рынка к ним подошли несколько молодых людей с просьбой познакомиться. Во время разговора один из молодых людей обнял 20-летнюю девушку, стащив при этом из кармана её куртки сотовый телефон.



Девушка потребовала вернуть гаджет, но грабитель с силой толкнул её и убежал.



Позже молодой человек продал этот телефон через Интернет.



Покупатель телефона оказался честным человеком. Он, просмотрев личные данные на телефоне, понял, что устройство ранее принадлежало не «продавцу», а девушке. Новый владелец не поленился, разыскал хозяйку и вернул ей телефон.



- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже 21-летнего улан-удэнца. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, не учится, не трудоустроен. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

