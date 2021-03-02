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Житель Бурятии отправился в колонию за пьяную езду

Житель Бурятии отправился в колонию за пьяную езду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Осуждённый мужчина просил выпустить его на волю

В начале декабря 2020 года Северобайкальский городской суд в Бурятии вынес обвинительный приговор в отношении водителя, дважды попавшегося пьяным за рулём. Мужчина получил реальный срок – восемь месяцев лишения свободы. Также он потерял водительские права на 2 года 6 месяцев.

Осуждённый не согласился с назначенным наказанием и подал апелляционную жалобу, прося выпустить его на свободу и дать условное наказание. В апелляционной жалобе мужчина ссылался на признание вины, раскаяние в содеянном, семейное положение, наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Суд апелляционной инстанции доводы осуждённого признал несостоятельными, поскольку все эти обстоятельства уже были учтены судом при назначении наказания.

- Назначенное осуждённому наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, признано судом апелляционной инстанции справедливым, назначенным соразмерно содеянному, - сообщили в пресс-службе Верховного суда.
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