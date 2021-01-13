Телефонного оператора обязали установить птицезащитные устройства
В Забайкальском крае Читинская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о животном мире. Было установлено, что на территории четырёх муниципальных районов региона находятся воздушные линии электропередачи, нарушающие требования законодательства. Линии, используемые для обеспечения электроснабжения объектов связи, не были оборудованы птицезащитными устройствами.
- Читинский, Карымский, Шилкинский и Балейский муниципальные районы являются средой обитания, а также путями миграции птиц, занесённых в Красные книги Российской Федерации и Забайкальского края. При проверке установлены факты гибели 4 особей соколов-балобанов. Этот вид находится под критической угрозой исчезновения, - сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры.
Решением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга были удовлетворены требования прокурора о возложении на оператора телефонной связи обязанности оборудовать опоры воздушных линий электропередачи птицезащитными устройствами. 958 опор воздушных линий электропередачи были оборудованы специальными устройствами.
В Забайкалье прокуратура защитила птиц
Происшествия, Фото:
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