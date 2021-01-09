В Бурятии подросток получил травму, катаясь на «ватрушке»

Происшествия, Фото: из архива

Тюбинг был привязан к машине



3 января в городе Закаменск 18-летний водитель автомобиля «Тойота Краун» допустил падение несовершеннолетнего пассажира с тюбинга, привязанного к его машине. 14-летний подросток получил травму.



- Помните, что за нарушение правил перевозки пассажиров водителю грозит административная ответственность по ст. 12.23 КРФ об АП. В случае получения тяжёлых травм или гибели пассажира - уголовная ответственность, - предупредили в УГИБДД по Бурятии.



Госавтоинспекция Бурятии призывает любителей зимнего отдыха воздержаться от опасного развлечения - катания на тюбингах, снегокатах и санках, прикреплённых к автомобилю.



Такие поездки могут привести к травмам и даже гибели пассажира.



- При торможении или повороте автотранспорта тюбинги и иные средства катания могут «залететь» под колёса автомобиля, столкнуться с другими транспортными средствами, людьми и препятствиями. Нередки случаи, когда происходит отрыв троса или верёвки, на которых закреплено средство катания, - отметили здесь.



