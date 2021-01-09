Тюбинг был привязан к машине
3 января в городе Закаменск 18-летний водитель автомобиля «Тойота Краун» допустил падение несовершеннолетнего пассажира с тюбинга, привязанного к его машине. 14-летний подросток получил травму.
- Помните, что за нарушение правил перевозки пассажиров водителю грозит административная ответственность по ст. 12.23 КРФ об АП. В случае получения тяжёлых травм или гибели пассажира - уголовная ответственность, - предупредили в УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция Бурятии призывает любителей зимнего отдыха воздержаться от опасного развлечения - катания на тюбингах, снегокатах и санках, прикреплённых к автомобилю.
Такие поездки могут привести к травмам и даже гибели пассажира.
- При торможении или повороте автотранспорта тюбинги и иные средства катания могут «залететь» под колёса автомобиля, столкнуться с другими транспортными средствами, людьми и препятствиями. Нередки случаи, когда происходит отрыв троса или верёвки, на которых закреплено средство катания, - отметили здесь.
В Бурятии подросток получил травму, катаясь на «ватрушке»
Происшествия, Фото:
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