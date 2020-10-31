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31 октября

30 октября

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В Бурятии автомобили столкнулись лоб в лоб

В Бурятии автомобили столкнулись лоб в лоб
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на скользкой дороге

Накануне, 30 октября, около восьми часов вечера в селе Бурнашево Тарбагатайского района Бурятии произошло лобовое столкновение автомобилей. 



Столкнулись «Тойота Белта», ехавшая в сторону Тарбагатая, и «Тойта Таун Айс», следовавшая в противоположном направлении. По предварительной информации, девушка за рулём «Тойоты Белта» не справилась с управлением на скользком участке дороги.

Очевидцы рассказали, что в «Таун Айс», помимо водителя, ехали маленькие дети. К счастью, никто из людей не пострадал.

В связи с непогодой, выпавшим снегом и трудной обстановкой на дорогах к месту ДТП добраться было крайне непросто. Проезжающие мимо автомобилисты проявили большую отзывчивость. Увидев аварию, люди тут же останавливались и предлагали помощь. Например, пустить детей погреться в свои автомобили. 





Как сообщал «Байкал-Daily», 30 октября в районе посёлка Танхой Кабанского района Бурятии из-за снегопада фура перекрыла трассу.

Также сегодня, 31 октября, около 16.30 часов произошло небольшое ДТП в центре Улан-Удэ, на Виадуке. Ехавшая в направлении Левого берега девушка на «Тойоте Камри» совершила столкновение с «Тойотой Королла Филдер». В автомобиле с логотипами такси, по словам очевидцев, ехала пожилая пассажирка.

Пострадавших нет. Как выяснилось, у виновницы аварии отсутствует полис ОСАГО. 





ДТП
 
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