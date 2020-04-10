Мужчина добыл драгметалл на три миллиона рублей
Житель Баунтовского района Бурятии осуждён за незаконный оборот драгоценных металлов.
Житель посёлка Маловский в августе 2019 года с помощью промывочного прибора незаконно добыл шлиховое золото общей массой 1,1 кг. Стоимость драгоценного металла составила 3,19 млн рублей.
Впоследствии мужчина пытался вывезти золото за пределы района для дальнейшей продажи. Автомобиль остановили сотрудниками правоохранительных органов, при досмотре обнаружили и изъяли драгоценный металл.
Баунтовский районный суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев со штрафом 200 тысяч рублей.
Драгоценный металл по решению суда обращён в доход государства.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии намыл себе золото и условный срок
Происшествия, Фото:
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