Подозреваемого задержали по горячим следам
Вечером 4 декабря в дежурную часть управления МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение от 17-летней горожанки. Девушка рассказала, что пока она находилась с друзьями около торгового центра, её сотовый телефон пропал. Ущерб составил около 7 тысяч рублей.
Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали 26-летнего мужчину, у которого обнаружен гаджет.
Вор воспользовался тем, что внимание девушки отвлечено беседой. Он незаметно вытащил торчащий из кармана пуховика телефон.
Подозреваемый ранее не судим, не работает.
Возбуждено уголовное дело о краже. Устанавливается причастность задержанного к иным преступлениям, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл телефон у беседующей с друзьями девушки
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