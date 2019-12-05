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Житель Бурятии украл телефон у беседующей с друзьями девушки

Житель Бурятии украл телефон у беседующей с друзьями девушки
Происшествия, 
Подозреваемого задержали по горячим следам

Вечером 4 декабря в дежурную часть управления МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение от 17-летней горожанки. Девушка рассказала, что пока она находилась с друзьями около торгового центра, её сотовый телефон пропал. Ущерб составил около 7 тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали 26-летнего мужчину, у которого обнаружен гаджет.

Вор воспользовался тем, что внимание девушки отвлечено беседой. Он незаметно вытащил торчащий из кармана пуховика телефон.

Подозреваемый ранее не судим, не работает.

Возбуждено уголовное дело о краже. Устанавливается причастность задержанного к иным преступлениям, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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