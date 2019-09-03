В Забайкалье в танке под водой погиб инструктор

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Танк заглох под водой



В Забайкалье на танковом полигоне во время занятий погиб инструктор, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО). Инструктор находился на службе по контракту.



На занятиях отрабатывалось вождение танков с преодолением водной преграды. Один из танков заглох под водой. Обучаемый водитель-механик выбрался наружу, а инструктор боролся за живучесть танка и погиб, сказали в пресс-службе.



Обстоятельства случившегося выясняет комиссия ВВО и сотрудники правоохранительных органов.



Ранее портал Забмедиа со ссылкой на три источника сообщило, что это произошло в посёлке Песчанка 30 августа. Танк заглох на глубине четыре метра. Погибшему было 24 года, у него остались жена и ребёнок.

