Танк заглох под водой
В Забайкалье на танковом полигоне во время занятий погиб инструктор, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО). Инструктор находился на службе по контракту.
На занятиях отрабатывалось вождение танков с преодолением водной преграды. Один из танков заглох под водой. Обучаемый водитель-механик выбрался наружу, а инструктор боролся за живучесть танка и погиб, сказали в пресс-службе.
Обстоятельства случившегося выясняет комиссия ВВО и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее портал Забмедиа со ссылкой на три источника сообщило, что это произошло в посёлке Песчанка 30 августа. Танк заглох на глубине четыре метра. Погибшему было 24 года, у него остались жена и ребёнок.
В Забайкалье в танке под водой погиб инструктор
Происшествия, Фото:
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