В Бурятии с нарушениями составляли статистику преступлений

8 должностных лиц привлечены к ответственности



В Бурятии Байкальская транспортная прокуратура подвела итоги работы в сфере уголовно-правовой статистики за первое полугодие. Выявлено 295 нарушений закона, допущенных поднадзорными правоохранительными органами.



- Большинство нарушений допущено при учёте преступлений и заполнении сведений о лице, его совершившем, при формировании ведомственных статистических отчётов,- сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В связи с нарушениями принято 35 мер прокурорского реагирования. К дисциплинарной ответственности привлечено 8 сотрудников и руководителей, допустивших нарушения.

