8 должностных лиц привлечены к ответственности
В Бурятии Байкальская транспортная прокуратура подвела итоги работы в сфере уголовно-правовой статистики за первое полугодие. Выявлено 295 нарушений закона, допущенных поднадзорными правоохранительными органами.
- Большинство нарушений допущено при учёте преступлений и заполнении сведений о лице, его совершившем, при формировании ведомственных статистических отчётов,- сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В связи с нарушениями принято 35 мер прокурорского реагирования. К дисциплинарной ответственности привлечено 8 сотрудников и руководителей, допустивших нарушения.
В Бурятии с нарушениями составляли статистику преступлений
Происшествия, Фото:
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