Пьяная жительница Бурятии дебоширила в поезде

Женщину принудительно сняли с поезда в Слюдянке



Пьяную жительницу Бурятии сняли на станции Слюдянка. Женщина устроила дебош в поезде «Наушки – Иркутск». Железнодорожники вызвали наряд полиции.



Прибывшим транспортным полицейским начальник поезда сообщила об отказе в проезде 40-летней жительнице Бурятии. Она была пьяна, мешала работе проводников и отдыху другим пассажирам.



Стражи правопорядка сопроводили гражданку в дежурную часть, где на неё был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».



Двое других пассажиров в пассажирских поездах сообщением «Тында – Анапа» и «Тында – Кисловодск» ночью позволили себе выражаться нецензурными словами в присутствии других пассажиров, на замечания проводников не реагировали.



Вызванные начальниками поездов наряды полиции установили, что нарушителями являются 25-летний житель Забайкальского края и 36-летний житель Иркутской области. По решению начальников поездов они были лишены права дальнейшего проезда и по станции Таксимо препровождены в дежурную часть полиции, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Справка:



Недобросовестным пассажирам грозят наказания в виде административных штрафов. С каждым правонарушителем сотрудники транспортной полиции провели профилактические беседы о правилах поведения в общественных местах и на объектах железнодорожного транспорта.

