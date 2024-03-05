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В Иркутской области облегчат улучшение жилищных условий для айтишников

В Иркутской области облегчат улучшение жилищных условий для айтишников
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Ожидается, что соцподдержка позволит удержать кадры в регионе

В Иркутской области разработали программу ипотечных займов для сотрудников организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Постановление о льготном ипотечном кредитовании утвердил председатель правительства региона Константин Зайцев.

Механизм кредитования представляет собой объединение федеральной ипотечной программы с региональной, которая предусматривает дополнительное субсидирование со стороны правительства Иркутской области.

Напомним, льготная ипотека для IT-специалистов входит в перечень мер господдержки для развития IT-отрасли. Региональной программой предусмотрено дополнительное снижение ставки по ипотечному кредиту.

– Новая мера поддержки направлена на улучшение жилищных условий IT-специалистов и на поддержание IT-компаний в Иркутской области. На фоне всесторонней цифровизации мы понимаем, что региону нужны квалифицированные кадры. Считаю, что такая мера соцподдержки позволит удерживать кадры на местах, – подчеркнул Константин Зайцев.

Субсидии из регионального бюджета предоставляются в целях реализации регионального проекта «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области», являющегося структурным элементом государственной программы Иркутской области «Доступное жильё».

Получить кредит на покупку жилья смогут сотрудники ИТ-компаний Иркутской области, аккредитованных Минцифры России. Как рассказал министр цифрового развития и связи региона Игорь Рымаренко, в настоящее время в области зарегистрировано 200 компаний, которые ведут деятельность в области информационных технологий.

В региональном министерстве строительства уточнили, что в настоящее время в целях реализации программы проводится работа по заключению соглашения с АО «ДОМ.РФ». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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