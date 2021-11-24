 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 ноября

23 ноября

Популярное

«Мы в отчаянии»: Жители посёлка написали открытое письмо главе Бурятии

«Мы в отчаянии»: Жители посёлка написали открытое письмо главе Бурятии
Власть,  Фото:из архива
Жители посёлка у Байкала оказались отрезанными от «большой земли»

Жители посёлка Байкальский Прибой Кабанского района Бурятии публично обратились к властям республики. Открытое письмо главе Бурятии опубликовали в выпуске газеты «Байкальские огни» №45 от 10 ноября 2021 года.

Местные жители жалуются, что из-за вышедшей из берегов реки Толбазиха невозможно проехать под железнодорожным мостом. Проблема возникла ещё летом. В открытом письме сообщается, что жители обращались в районную администрацию с просьбой отсыпать дорогу, однако работы не провели. «Нам отказали, объяснив: если дорогу отсыплют, не сможет проехать пожарная машина».

Местные жители утверждают, что пожарные машины и раньше не ездили под этим мостом, а в экстренных случаях открывали переезд. В итоге люди оказались отрезанными от «большой земли».

«В результате доступ в посёлок был закрыт всем: и «пожаркам», и «скорой», и легковым машинам. Да и как ездить под переездом даже в небольшой паводок: машины, проезжая по воде речки Толбазихи, загрязняют её. А она впадает в Байкал. Сейчас мы оказались заблокированными: ни самим выехать, ни к нам никому не приехать», - говорится в обращении.

Люди отмечают, что летом переезд был открыт, но как только закончился туристский сезон, его опять закрыли.

«После такого отношения к нашим жителям у людей закралось подозрение: может быть, это делается специально? Чтобы мы не выдержали такой жизни, продали свои земли и уехали оттуда? Не ремонтируют дороги, не завозят питьевую воду, а теперь отрезали от всего мира. Мы в отчаянии… Но мы не хотим никуда уезжать! Не надо нас ущемлять и создавать нам такие препятствия», - пишут жители Байкальского Прибоя.

Также они предложили властям самим проехать под этим самым мостом и убедиться, что для машин там проезда нет.

«Если мы не нужны властям, то и они нам не нужны. Пусть не обращаются к нам ни с какими просьбами. Мы, жители посёлка и сторожа турбаз, не будем больше сообщать им о чрезвычайных ситуациях (например, о возгораниях), и хорошие новости они от нас не узнают», - говорится в заключение.

Это обращение жители Байкальского Прибоя попросили считать официальным обращением в прокуратуру.
открытое письмо глава Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Мы в отчаянии»: Жители посёлка написали открытое письмо главе Бурятии
«Мы в отчаянии»: Жители посёлка написали открытое письмо главе Бурятии
Власть, 24.11.2021
Жители посёлка у Байкала оказались отрезанными от «большой земли»
В Иркутской области депутат отделался штрафом за нападение на полицейских
В Иркутской области депутат отделался штрафом за нападение на полицейских
Власть, 24.11.2021
Пьяный депутат устроил «представление» в отделе полиции
Продукты с истекающим сроком годности предложили раздавать бедным
Продукты с истекающим сроком годности предложили раздавать бедным
Власть, 23.11.2021
Разработан законопроект, который предоставит бизнесу выбор между утилизацией товаров и передачей их нуждающимся
Генпрокуратура потребовала усилить борьбу с браконьерством на Байкале
Генпрокуратура потребовала усилить борьбу с браконьерством на Байкале
Власть, 22.11.2021
Бурятия оказалась в числе регионов с масштабной незаконной ловлей рыбы
Глава Бурятии отреагировал на кофейню без QR-кодов: «Шутки неуместны»
Глава Бурятии отреагировал на кофейню без QR-кодов: «Шутки неуместны»
Власть, 19.11.2021
Улан-удэнская кофейня открыто заявила об обслуживании посетителей без QR-кодов
Экс-министр образования Бурятии получил при увольнении 1,1 млн рублей
Экс-министр образования Бурятии получил при увольнении 1,1 млн рублей
Власть, 19.11.2021
Ситуацию с выплатами бывшему министру образования объяснил глава минфина
Председатель горсовета Улан-Удэ выступил с инициативами в Народном Хурале
Председатель горсовета Улан-Удэ выступил с инициативами в Народном Хурале
Власть, 19.11.2021
Одна из них касалась изменений в республиканском законе «О земле»
В Бурятии увеличили штат Счётной палаты
В Бурятии увеличили штат Счётной палаты
Власть, 19.11.2021
Счётной палате понадобилось больше главных инспекторов
У главы Джидинского района Бурятии появились пять заместителей
У главы Джидинского района Бурятии появились пять заместителей
Власть, 18.11.2021
Заместители главы района получали самые разные специальности – от юриста до учителя  бурятского языка
Депутаты Улан-Удэ обсудили бюджетные ассигнования на следующий год
Депутаты Улан-Удэ обсудили бюджетные ассигнования на следующий год
Власть, 18.11.2021
В докладах обнаружилось немало бюджетных разногласий  
В Бурятии просят смягчить проверки QR-кодов
В Бурятии просят смягчить проверки QR-кодов
Власть, 18.11.2021
С призывом выступили оппозиционные фракции Народного Хурала
В Народном Хурале Бурятии появился новый депутат
В Народном Хурале Бурятии появился новый депутат
Власть, 18.11.2021
Депутатское кресло освободилось этой осенью
Еравнинский район Бурятии получил нового главу
Еравнинский район Бурятии получил нового главу
Власть, 17.11.2021
Неожиданностей на конкурсном отборе главы Еравнинского района не произошло
Глава Бурятии провёл заседание Госсовета по транспорту в Москве
Глава Бурятии провёл заседание Госсовета по транспорту в Москве
Власть, 17.11.2021
В Москве проходит ежегодная «Транспортная неделя»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^