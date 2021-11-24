«Мы в отчаянии»: Жители посёлка написали открытое письмо главе Бурятии

Власть, Фото: из архива

Жители посёлка у Байкала оказались отрезанными от «большой земли»



Жители посёлка Байкальский Прибой Кабанского района Бурятии публично обратились к властям республики. Открытое письмо главе Бурятии опубликовали в выпуске газеты «Байкальские огни» №45 от 10 ноября 2021 года.



Местные жители жалуются, что из-за вышедшей из берегов реки Толбазиха невозможно проехать под железнодорожным мостом. Проблема возникла ещё летом. В открытом письме сообщается, что жители обращались в районную администрацию с просьбой отсыпать дорогу, однако работы не провели. «Нам отказали, объяснив: если дорогу отсыплют, не сможет проехать пожарная машина».



Местные жители утверждают, что пожарные машины и раньше не ездили под этим мостом, а в экстренных случаях открывали переезд. В итоге люди оказались отрезанными от «большой земли».



«В результате доступ в посёлок был закрыт всем: и «пожаркам», и «скорой», и легковым машинам. Да и как ездить под переездом даже в небольшой паводок: машины, проезжая по воде речки Толбазихи, загрязняют её. А она впадает в Байкал. Сейчас мы оказались заблокированными: ни самим выехать, ни к нам никому не приехать», - говорится в обращении.



Люди отмечают, что летом переезд был открыт, но как только закончился туристский сезон, его опять закрыли.



«После такого отношения к нашим жителям у людей закралось подозрение: может быть, это делается специально? Чтобы мы не выдержали такой жизни, продали свои земли и уехали оттуда? Не ремонтируют дороги, не завозят питьевую воду, а теперь отрезали от всего мира. Мы в отчаянии… Но мы не хотим никуда уезжать! Не надо нас ущемлять и создавать нам такие препятствия», - пишут жители Байкальского Прибоя.



Также они предложили властям самим проехать под этим самым мостом и убедиться, что для машин там проезда нет.



«Если мы не нужны властям, то и они нам не нужны. Пусть не обращаются к нам ни с какими просьбами. Мы, жители посёлка и сторожа турбаз, не будем больше сообщать им о чрезвычайных ситуациях (например, о возгораниях), и хорошие новости они от нас не узнают», - говорится в заключение.



Это обращение жители Байкальского Прибоя попросили считать официальным обращением в прокуратуру.

