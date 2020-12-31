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Алексей Цыденов открыл главную ёлку Бурятии

Алексей Цыденов открыл главную ёлку Бурятии
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Церемония открытия состоялась на площади Советов в Улан-Удэ

В среду, 30 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов торжественно открыл главную ёлку, установленную на площади Советов в Улан-Удэ. С новым годом жителей Улан-Удэ и республики также поздравили мэр города Игорь Шутенков и председатель городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

- Уважаемые земляки, всех поздравляю с Новым годом. Желаю всем нам всего самого хорошего. Уходящий год мы прожили в условиях ковида, но этот год отметился не только проблемами, но и тем как наши жители поднялись, как все пришли друг другу на выручку. Поэтому этот год запомнится взаимовыручкой, мы все вместе боролись с трудностями. И мы в целом справились. Я хочу пожелать в новом году всего самого хорошего, главное крепкого здоровья. С Новым годом, - сказал Алексей Цыденов.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что новая главная ёлка столицы Бурятии высотой 27,5 метра вошла в ТОП-10 самых высоких елок в России.

- Наша новая ёлка стала очень обсуждаемой не только в городе, в республике, но и в других регионах России. Её сравнивают с другими ёлками наших городов и ставят нашу ёлку в пример. Она вошла в ТОП-10 самых высоких ёлок страны. Сам ледовый городок также в этом году уникальный – впервые на площади Советов появился каток, впервые использовали «звёздное небо», - заявил Игорь Шутенков.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, в этом году большая горка на центральной площади города также впервые сделана на основе металлического каркаса. Это придаёт ей повышенную надёжность, прочность и безопасность. Также она позволила сэкономить на пиломатериалах и стоимости строительства. На большой катушке два ската. Каток на площади Советов составляет 20 на 26 метров с павильоном проката. Для выступлений построена сцена на металлическом каркасе размером 8 на 11 метров и высотой 0,9 м. Кроме этого, на площади размещены свыше 20 ледовых скульптур и композиций: ледяные избы, скульптуры рыбаков, медведей, оленей, снеговиков, ледяной колодец и самовар.

Лучшие моменты открытия ёлки – в фоторепортаже Сергея Тарасенко.
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