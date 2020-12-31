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В Улан-Удэ открылась главная новогодняя ёлка. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия ёлки на площади Советов

30 декабря в Улан-Удэ открылась главная новогодняя ёлка-2021, а также состоялось официальное открытие ледового городка.

В 2021 году Улан-Удэ отметит 355-летний юбилей. Верхнеудинск был одним из важнейших торговых центров на востоке Российской империи, через него шла активная торговля с Монголией и Китаем. В честь предстоящего юбилея ледовый городок в этом году называется «Верхнеудинская ярмарка». В его оформлении постарались отразить тему народных гуляний и ярмарок. Всего в ледовом городке установлено свыше 20 ледовых скульптур и композиций.

Также на площади Советов установлен большой каток 22 на 34 метра. Вход со своими коньками бесплатный и не ограничен по времени. Действует и прокат коньков.

Улан-удэнская красавица-ёлка уже вошла в топ-10 самых высоких и красивых ёлок России. Её высота со звездой – 27,5 метров. Ветки украшает тысяча золотых и красных шаров. Впервые над ёлкой растянули «звёздное небо» из светодиодов общей длиной свыше двух километров.

Официальное открытие ёлки завершилось фейерверком.

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новогодние елки Новый год
 
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