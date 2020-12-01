Мэр Улан-Удэ считает, что жителям 113-го квартала повезло

В обновлённой библиотеке расположены многоместный читальный зал, детская игровая интерактивная комната, интернет-зона с увеличенной скоростью соединения и доступом к общероссийским библиотечным электронным ресурсам. Раньше библиотека ютилась на 60 квадратных метрах, а теперь здесь около 270 квадратов.







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Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на своей странице в Facebook поделился видео из новой модельной библиотеки в 113 квартале. Здесь установлены «парящие» стеллажи, светильники в виде раскрытых книг, декоративная светящаяся стена и современные технологии на каждом шагу, перечислил Шутенков.- Жителям 113 микрорайона повезло — сюда хочется ходить, здесь интересно проводить время, - поделился мэр.- Мы превратили старую библиотеку в модельную за несколько месяцев: в этом году учреждение выиграло федеральный конкурс и получило грант 5 млн рублей — на оборудование, освещение, мебель. Город тоже помог — оперативно выделили 6,7 млн рублей на изготовление проектно-сметной документации, дизайн-проект, капитальный ремонт помещения, установку системы видеонаблюдения. Нам нужны такие объекты: интересные, доступные для всех — и для пожилых пользователей, и для родителей с маленькими детьми, и для пользователей с ограничениями здоровья. Думаю, всем понравится, - выразил мнение Игорь Шутенков.Эта библиотека начнёт работу 15 декабря.