Представители власти Бурятии голосуют по поправкам в Конституцию РФ. Свой выбор уже сделали министр финансов республики Всеволод Мухин , министр спорта Вячеслав Дамданцурунов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, министр образования республики Баир Жалсанов и многие другие.
Накануне, 26 июня на избирательном участке № 768, который располагается в здании средней общеобразовательной школы № 35 Улан-Удэ, свой выбор по поправкам в Конституцию РФ сделал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Аюшеев. По его мнению, день голосования «весьма знаменательный день в целом для нашей страны».
Также свой гражданский долг исполнил председатель Народного Хурала Владимир Павлов. Он проголосовал в родных краях – в селе Бичура.
Не остался в стороне и мэр города Игорь Шутенков. Он проголосовал на избирательном участке в школе №63. Также он призвал молодёжь выразить своё мнение по поправкам в Конституцию.
Министр промышленности и торговли Бурятии принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Несмотря на выходной день, Сергей Желтиков прибыл на участок, расположенный в гимназии №33, ранним утром.
- Отметим, на избирательном участке №839 соблюдаются все меры безопасности. Члены УИК облачены в специальные костюмы, в том числе с защитными экранами, в перчатки и маски. Также на входе для всех голосующих предусмотрены индивидуальные пакеты с ручкой, одноразовыми маской и перчатками. Подготовка к голосованию занимает меньше минуты, любой контакт с членами комиссии исключен, соблюдается социальное дистанцирование. Кроме того, хорошо организовано разделение потоков тех, кто входит на участок для голосование, и уже проголосовавших. Люди не встречаются и не толпятся, - отметили в пресс-службе министерства.
Депутат Народного Хурала Бурятии Лариса Крутиян призывает жителей республики не «отсиживаться», а выразить своё мнение.
- Это очень важно для республики, это очень важно для страны, поэтому не надо отсиживаться. Нужно идти и выражать свое мнение. Здесь всё прозрачно, все открыто, - сказала Лариса Крутия в эфире местного телеканала.
Депутат Городского совета депутатов Дмитрий Турченюк также призывает прийти людей на избирательные участки и проголосовать.
Валерий Амагыров, также депутат горсовета, проголосовал и считает, что своё мнение должны выразить и другие жители республики.
- Изменения в конституцию достаточно большие, и действительно это историческая дата внесения изменений в конституцию, это касается всей нашей жизни, нашей страны. Это и пенсионеры, это и дети, это и здравоохранение, это и образование, - отметил депутат.
Министр спорта Вячеслав Дамданцурунов на голосование ходил со своей семьёй: с женой и старшей дочкой. Он призывает людей с активной жизненной позицией также не оставаться в стороне и проголосовать.
- Как гражданин, как человек, которому небезразлично будущее моей страны, моей республики, моего народа, моих родных и близких, моих детей. Так же обращаюсь ко всем своим друзьям - людям с активной жизненной позицией - сделать тоже этот важный шаг, - написал министр на своей странице в соцсети.
Депутат Народного Хурала Михаил Гергенов сделал выбор. Он проголосовал на избирательном участке № 759 в начальной школе 63.
Министр экономики республики Екатерина Кочетова приняла участие в общероссийском голосовании 27 июня на участке в школе № 25.
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Как и всем голосующим, при входе ей измерили температуру и предложили обработать руки антисептиком, а также выдали маску. Министр исполнила свой гражданский долг и прокомментировала данное событие:
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— Уважаемые жители республики! Это поистине исторический момент, сегодня закладывается фундамент для нового этапа в развитии нашей страны. Голосуя, мы делаем выбор, какой она будет в будущем. Необходимо отметить, общероссийское голосование проходит в максимально безопасных условиях — сказала Екатерина Кочетова.
Как сообщал «Байкал-Daily», досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня. В Бурятии открыто 837 избирательных участков. Они работают 8 утра до 8 вечера.
Глава Бурятии Алексей Цыденов проголосовал в первый день, 25 июня.