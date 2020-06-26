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Глава Бурятии проголосовал за поправки в Конституцию России

Глава Бурятии проголосовал за поправки в Конституцию России
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов отметил, что не стал «откладывать дело в долгий ящик»

Глава Бурятии Алексей Цыденов проголосовал 25 июня, в первый день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Глава отдал свой голос на избирательном участке по месту проживания, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Уже традиционно Алексей Цыденов со своей супругой голосует на избирательном участие в микрорайоне Верхняя Берёзовка. Глава региона отметил, что не стал «откладывать дело в долгий ящик» и решил проголосовать в первый же день.

- Проголосовать можно досрочно с 25 по 30 июня, а 1 июля – основной день. Такой период дан, чтобы больше людей успело прийти и проголосовать в зависимости от рабочего графика и просто: кому так удобно. Поскольку мероприятие важное, то, на мой взгляд, его не стоит откладывать. И я решил прийти на избирательный участок в первый день, - поделился своим мнением после голосования Алексей Цыденов.


Он отметил, что общероссийское голосование по внесению изменений в Основной закон страны является важным для России, республики и самих людей. Также глава региона сделал свой выбор в пользу понравившихся инфраструктурных проектов в городе и своем микрорайоне в рамках голосования по «Народному бюджету».

- Необходимо закрепить все то лучшее, что сегодня достигнуто, чтобы можно было двигаться дальше. Что касается безопасности голосующих, то на участках все сделано и, надеюсь, что это не только для меня, но и вообще для всех. Контроль температуры проводится. Бесплатно выдаются маски, перчатки, ручки. Все члены УИКа в защитных экранах, чтобы максимально защитить работников и голосующих. И здесь не то что безопаснее, чем в магазине, но и безопаснее, чем на улице, - сказал Алексей Цыденов.

С 25 по 30 июня избирательные участки по всей республике работают 8:00 до 20:00 часов. В день общероссийского голосования - 1 июля избирательные участки будут также работать с 8:00 утра до 20:00 вечера. Проголосовать на дому по письменным или устным обращениям можно будет с 25 июня по 1 июля. Для этого необходимо позвонить на номер 112 и подать заявку не позднее 17:00 часов 1 июля 2020 года.

 


глава Бурятии Алексей Цыденов Конституция
 
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