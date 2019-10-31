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Трутнев поддержал идею «вольного приноса» золота в России

Трутнев поддержал идею «вольного приноса» золота в России
Власть,  Фото:pixabay.com
29 октября полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу повышения эффективности механизмов недропользования на Дальнем Востоке

Как отметил вице-премьер, Магаданская область неоднократно обращалась с предложениями разрешить «вольный принос» золота. Он напомнил, что на пятом Восточном экономическом форуме в ходе встречи с общественностью Дальнего Востока президент Владимир Путин поручил правительству проработать этот вопрос.

- В рамках законопроекта «о вольном приносе» хотелось бы решить ряд задач: дать дополнительную работу людям на малых месторождениях, работа на которых нерентабельна для крупных компаний. Ликвидировать или значительно сократить незаконную добычу золота. Если получится, несколько поднять объём добычи золота в стране, - отметил Юрий Трутнев.

По его словам, законопроект должен регламентировать работу частных старателей.

- Нужно определить территории для добычи золота; уточнить процедуру пользования недрами, установить методы осуществления добычи; разработать прозрачный и понятный механизм скупки драгметалла. Также нужно повысить ответственность за незаконную добычу золота, - считает вице-премьер.


По информации Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
золото
 
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