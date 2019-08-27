В пригороде Улан-Удэ проверили строительство новых школ

Участок территории школы будет разделен на три зоны: физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную. Физкультурно-спортивная зона будет размещена в северной части, слева от здания школы. Там запроектированы поле для игры в футбол, площадка для игры в баскетбол и волейбол, беговая дорожка. Зона отдыха будет располагаться вблизи от учебного блока, что позволит находиться там школьникам в перерывах между уроками. Хозяйственная зона имеет отдельный въезд и будет размещаться со стороны производственных помещений столовой.











В строящейся школе в Поселье к середине сентября запустят тепло. Об этом заявил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин в ходе рабочей поездки на объект. Он также отметил, что все работы выполняются согласно графику, отставаний нет, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.- Через две недели уже будет установлена модульная котельная, в течение нескольких дней она будет запущена, поэтому приближающиеся холода нам не страшны. Начнётся внутренняя отделка помещения, - отметил министр.Сейчас на объекте ведутся работы по устройству стропильных систем кровли, навесного фасада; монтаж оконных блоков, внутренние отделочные работы, устройство перегородок, прокладка трубопроводов, воздуховодов, кабелей внутренних инженерных систем.Также ведутся работы по благоустройству территории.Согласно проекту, здание школы будет состоять из восьми блоков разной этажности и иметь Г- образную форму. Проектом предусмотрены три главных входных узла для младшей и старшей школ, а также центральный. Здание школы планируется оборудовать лифтом и подъёмной платформой для маломобильных граждан.Николай Рузавин также проконтролировал ход строительства школы в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Здесь строительство ведётся с опережением срока. Подрядные организации уверяют, что большая часть работ будет сделана уже в этом году.Школа в селе Нижний Саянтуй – единственная, которая учит детей в три смены. На сегодня это здание старой школы признано ограниченно годным, само здание 19 века, а пристрой начальной школы был построен в 2012 году. Сейчас там обучаются 780 детей. Ввиду того, что сейчас идёт активное строительство ДНТ, детей будет ещё больше. После того как появится новое здание, проблема третьей смены в селе будет решена.На строительство школы направлено 414 млн рублей за счёт средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Образование» в Бурятии. Строит школу ООО «Ремстрой». На сегодня освоено уже более 150 тысяч. Ведутся работы по устройству стропильных систем кровли, утепление фасада; монтаж оконных блоков, внутренние отделочные работы, устройство перегородок, прокладка трубопроводов, воздуховодов, кабелей внутренних инженерных систем.Готовность наружных инженерных систем - 90%.Также ведутся работы по благоустройству территории - залиты беговые дорожки стадиона, игровые спортивные площадки, производится нанесение полимерного резинового покрытия.В 2019 году в республике планируется ввести в эксплуатацию шесть школ. Финансирование на строительство объектов предусматривается в рамках реализации национального проекта «Образование», разработанного для выполнения «майского» указа президента России Владимира Путина.