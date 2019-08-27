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В пригороде Улан-Удэ проверили строительство новых школ

В пригороде Улан-Удэ проверили строительство новых школ
Власть,  Фото:минстрой Бурятии
Ход строительных работ проверили в Поселье и Нижнем Саянтуе

В строящейся школе в Поселье к середине сентября запустят тепло. Об этом заявил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин в ходе рабочей поездки на объект. Он также отметил, что все работы выполняются согласно графику, отставаний нет, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.

- Через две недели уже будет установлена модульная котельная, в течение нескольких дней она будет запущена, поэтому приближающиеся холода нам не страшны. Начнётся внутренняя отделка помещения, - отметил министр.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству стропильных систем кровли, навесного фасада; монтаж оконных блоков, внутренние отделочные работы, устройство перегородок, прокладка трубопроводов, воздуховодов, кабелей внутренних инженерных систем.

Также ведутся работы по благоустройству территории.

Согласно проекту, здание школы будет состоять из восьми блоков разной этажности и иметь Г- образную форму. Проектом предусмотрены три главных входных узла для младшей и старшей школ, а также центральный. Здание школы планируется оборудовать лифтом и подъёмной платформой для маломобильных граждан.

Участок территории школы будет разделен на три зоны: физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную. Физкультурно-спортивная зона будет размещена в северной части, слева от здания школы. Там запроектированы поле для игры в футбол, площадка для игры в баскетбол и волейбол, беговая дорожка. Зона отдыха будет располагаться вблизи от учебного блока, что позволит находиться там школьникам в перерывах между уроками. Хозяйственная зона имеет отдельный въезд и будет размещаться со стороны производственных помещений столовой.



Николай Рузавин также проконтролировал ход строительства школы в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Здесь строительство ведётся с опережением срока. Подрядные организации уверяют, что большая часть работ будет сделана уже в этом году.

Школа в селе Нижний Саянтуй – единственная, которая учит детей в три смены. На сегодня это здание старой школы признано ограниченно годным, само здание 19 века, а пристрой начальной школы был построен в 2012 году. Сейчас там обучаются 780 детей. Ввиду того, что сейчас идёт активное строительство ДНТ, детей будет ещё больше. После того как появится новое здание, проблема третьей смены в селе будет решена.

На строительство школы направлено 414 млн рублей за счёт средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Образование» в Бурятии. Строит школу ООО «Ремстрой». На сегодня освоено уже более 150 тысяч. Ведутся работы по устройству стропильных систем кровли, утепление фасада; монтаж оконных блоков, внутренние отделочные работы, устройство перегородок, прокладка трубопроводов, воздуховодов, кабелей внутренних инженерных систем.

Готовность наружных инженерных систем - 90%.

Также ведутся работы по благоустройству территории - залиты беговые дорожки стадиона, игровые спортивные площадки, производится нанесение полимерного резинового покрытия.

В 2019 году в республике планируется ввести в эксплуатацию шесть школ. Финансирование на строительство объектов предусматривается в рамках реализации национального проекта «Образование», разработанного для выполнения «майского» указа президента России Владимира Путина.
школы правительство республики
 
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