04 Июля

03 Июля

Популярное

Глава минвостокразвития считает, что большинство улан-удэнцев пользуется трамваями

Глава минвостокразвития считает, что большинство улан-удэнцев пользуется трамваями
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом министр Александр Козлов заявил на итоговой коллегии

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в ходе итоговой коллегии министерства остановился на трамвайном вопросе в Улан-Удэ. Этот момент министр затронул, поясняя принцип единой дальневосточной субсидии.

- Мы даём федеральные деньги на те аспекты, по которым у региона наблюдается отставание; и где местные бюджеты просто не потянут ношу строительства социальной инфраструктуры. И да, мы исходили исключительно из таких отставаний, которые невозможно прописать отдельным законом или они не подпадают под критерии действующих. Например, в столице Бурятии очень хорошо развито трамвайное движение, по оценкам, бОльшая часть жителей пользуется именно трамваями, - заявил Александр Козлов.

- Но, извините, последний раз трамвай покупался в 1996 году. Представляете, как выглядит общественный транспорт, который больше 20 лет на ежедневном ходу? – добавил глава минвостокразвития.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2019 года Александр Козлов во время визита в Улан-Удэ вручил администрации сертификат на покупку 12 новых трамваев. Летом завершился также аукцион на поставку 15 пассажирских вагонов: фирма-победитель ООО «ПК Транспортные системы» поставит трамваи под названием «Львёнок».

Ранее широко обсуждался возможный подарок от мэрии Москвы Бурятии - передача б/у трамваев. Позже и.о. администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков на сессии горсовета заявил: «Не надо бояться слова «б/у». Все тут ездим на б/у-шных машинах с Японии. Для них они б/у-шные, для нас они довольно-таки приличные».
трамвай министерство по развитию Дальнего Востока
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава минвостокразвития считает, что большинство улан-удэнцев пользуется трамваями
Глава минвостокразвития считает, что большинство улан-удэнцев пользуется трамваями
Власть, 04.07.2019
Об этом министр Александр Козлов заявил на итоговой коллегии
Зампред правительства Бурятии посетил место крушения Ан-24
Зампред правительства Бурятии посетил место крушения Ан-24
Власть, 04.07.2019
Зампред правительства Евгений Луковников работает в Северо-Байкальском районе
В Улан-Удэ проверят условия содержания в СИЗО замминистра строительства
В Улан-Удэ проверят условия содержания в СИЗО замминистра строительства
Власть, 04.07.2019
По информации СМИ, Сергей Рыбальченко спит на рваном матрасе, а вместо подушки у него куртка
Глава Бурятии: «Мы даже не представляли, какие возможности у нас появятся»
Глава Бурятии: «Мы даже не представляли, какие возможности у нас появятся»
Власть, 04.07.2019
Алексей Цыденов выступил на расширенной коллегии минвостокразвития
Детский омбудсмен Бурятии разбиралась с видео избиения малышки в Камбодже
Детский омбудсмен Бурятии разбиралась с видео избиения малышки в Камбодже
Власть, 03.07.2019
С обращением установить личность садистки жители Бурятии обратились к Татьяне Вежевич
Читинка лишилась 137 тысяч, сдавая квартиру
Читинка лишилась 137 тысяч, сдавая квартиру
Власть, 03.07.2019
В минувший понедельник в отдел полиции в Чите обратилась 38-летняя местная жительница и сообщила о хищении с её карты 137 тысяч рублей
Глава Бурятии осмотрел ход реконструкции вокзала
Глава Бурятии осмотрел ход реконструкции вокзала
Власть, 02.07.2019
Полная сдача вокзального комплекса запланирована на декабрь 2019 года
В Бурятии назначен новый природоохранный прокурор
В Бурятии назначен новый природоохранный прокурор
Власть, 02.07.2019
Новый природоохранный прокурор приехал в Бурятию из Иркутской области
В Бурятии оштрафовали заместителей министра образования
В Бурятии оштрафовали заместителей министра образования
Власть, 02.07.2019
Прокуратура выявила искусственное дробление контрактов министерством образования Бурятии  
«Как выступили?»: Путин поздравил тренера из Бурятии с медалью Евроигр
«Как выступили?»: Путин поздравил тренера из Бурятии с медалью Евроигр
Власть, 02.07.2019
Три спортсменки из Бурятии завоевали бронзовые медали Европейских Игр
Глава Бурятии встретился со старейшинами
Глава Бурятии встретился со старейшинами
Власть, 01.07.2019
Говорили о состоянии и мерах социальной поддержки людей пожилого возраста в регионе
Советник главы Бурятии о Сурхарбане: «Пока это затраты без отдачи»
Советник главы Бурятии о Сурхарбане: «Пока это затраты без отдачи»
Власть, 01.07.2019
Жители Бурятии обсуждают, почему Сурхарбан перестал привлекать зрителей
Министром промышленности Бурятии стал экс-финдиректор «Вертолётов России»
Министром промышленности Бурятии стал экс-финдиректор «Вертолётов России»
Власть, 01.07.2019
В понедельник глава Бурятии Алексей Цыденов на планёрном совещании представил нового министра промышленности и торговли Бурятии Сергея Желтикова

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^