Глава минвостокразвития считает, что большинство улан-удэнцев пользуется трамваями

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Читинка лишилась 137 тысяч, сдавая квартиру Власть, В минувший понедельник в отдел полиции в Чите обратилась 38-летняя местная жительница и сообщила о хищении с её карты 137 тысяч рублей

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