Об этом министр Александр Козлов заявил на итоговой коллегии
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в ходе итоговой коллегии министерства остановился на трамвайном вопросе в Улан-Удэ. Этот момент министр затронул, поясняя принцип единой дальневосточной субсидии.
- Мы даём федеральные деньги на те аспекты, по которым у региона наблюдается отставание; и где местные бюджеты просто не потянут ношу строительства социальной инфраструктуры. И да, мы исходили исключительно из таких отставаний, которые невозможно прописать отдельным законом или они не подпадают под критерии действующих. Например, в столице Бурятии очень хорошо развито трамвайное движение, по оценкам, бОльшая часть жителей пользуется именно трамваями, - заявил Александр Козлов.
- Но, извините, последний раз трамвай покупался в 1996 году. Представляете, как выглядит общественный транспорт, который больше 20 лет на ежедневном ходу? – добавил глава минвостокразвития.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2019 года Александр Козлов во время визита в Улан-Удэ вручил администрации сертификат на покупку 12 новых трамваев. Летом завершился также аукцион на поставку 15 пассажирских вагонов: фирма-победитель ООО «ПК Транспортные системы» поставит трамваи под названием «Львёнок».
Ранее широко обсуждался возможный подарок от мэрии Москвы Бурятии - передача б/у трамваев. Позже и.о. администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков на сессии горсовета заявил: «Не надо бояться слова «б/у». Все тут ездим на б/у-шных машинах с Японии. Для них они б/у-шные, для нас они довольно-таки приличные».
Глава минвостокразвития считает, что большинство улан-удэнцев пользуется трамваями
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