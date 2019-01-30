Улан-Удэ может получить в дар от Москвы старые трамваи

Вопрос о передаче трамваев рассмотрят после поступления нового подвижного состава для Москвы
Информация о том, что Москва может помочь столице Бурятии трамваями, пусть и «бывшими в употреблении», появилась весной прошлого года. Тогда глава Бурятии на своей странице в «Фейсбуке» по итогам рабочей поездки написал, что договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным об обновлении трамвайного парка.
- Договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным о том, что Москва в конце этого года или в начале следующего поможет нам трамваями. Не новыми, конечно, но получше чем те, которые у нас ходят. Б/у брать, мягко скажем, не комильфо, но лучшие времена и у нас будут, - рассказывал Алексей Цыденов.
Как сообщили сегодня «Байкал-Daily» в управлении по информационной политике городской администрации, «учитывая опыт других регионов, направлено обращение в адрес правительства Москвы о безвозмездной передаче выбывающих из эксплуатации трамваев модели 71-619 в количестве 20 единиц для Улан-Удэ».
- Получен ответ о рассмотрении данного вопроса в 2019 году после запланированного поступления нового подвижного состава для Москвы. В случае положительного решения необходимо будет предусмотреть финансовые средства в бюджете на доставку вагонов оценочно в сумме 17 млн рублей, - поведали в управлении.
Также здесь добавили, что МУП «Управление трамвая» эксплуатируется 58 трамвайных вагонов. Износ подвижного состава составляет 87%. Последний раз трамваи приобретались в 2008 году.
- В настоящее время происходит смена поколений трамвайных вагонов. Основными элементами нового трамвая являются применение нового экономичного силового оборудования, стопроцентная низкопольность, применение алюминиевого каркаса кузова, что позволяет увеличить срок службы вагона до 30 лет, - отметили в управлении.
Необходима программа обновления парка с участием республиканского бюджета: нормативно – по 6 вагонов в год. Стоимость одного вагона порядка 35 млн рублей, заключили в управлении по информационной политике городской администрации.
Улан-Удэ может получить в дар от Москвы старые трамваи
Экономика, Фото:
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