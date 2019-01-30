30 Января

29 Января

Популярное

Улан-Удэ может получить в дар от Москвы старые трамваи

Улан-Удэ может получить в дар от Москвы старые трамваи
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Вопрос о передаче трамваев рассмотрят после поступления нового подвижного состава для Москвы

Информация о том, что Москва может помочь столице Бурятии трамваями, пусть и «бывшими в употреблении», появилась весной прошлого года. Тогда глава Бурятии на своей странице в «Фейсбуке» по итогам рабочей поездки написал, что договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным об обновлении трамвайного парка.

- Договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным о том, что Москва в конце этого года или в начале следующего поможет нам трамваями. Не новыми, конечно, но получше чем те, которые у нас ходят. Б/у брать, мягко скажем, не комильфо, но лучшие времена и у нас будут, - рассказывал Алексей Цыденов.

Как сообщили сегодня «Байкал-Daily» в управлении по информационной политике городской администрации, «учитывая опыт других регионов, направлено обращение в адрес правительства Москвы о безвозмездной передаче выбывающих из эксплуатации трамваев модели 71-619 в количестве 20 единиц для Улан-Удэ».

- Получен ответ о рассмотрении данного вопроса в 2019 году после запланированного поступления нового подвижного состава для Москвы. В случае положительного решения необходимо будет предусмотреть финансовые средства в бюджете на доставку вагонов оценочно в сумме 17 млн рублей, - поведали в управлении.

Также здесь добавили, что МУП «Управление трамвая» эксплуатируется 58 трамвайных вагонов. Износ подвижного состава составляет 87%. Последний раз трамваи приобретались в 2008 году.

- В настоящее время происходит смена поколений трамвайных вагонов. Основными элементами нового трамвая являются применение нового экономичного силового оборудования, стопроцентная низкопольность, применение алюминиевого каркаса кузова, что позволяет увеличить срок службы вагона до 30 лет, - отметили в управлении.

Необходима программа обновления парка с участием республиканского бюджета: нормативно – по 6 вагонов в год. Стоимость одного вагона порядка 35 млн рублей, заключили в управлении по информационной политике городской администрации.
трамвай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-Удэ может получить в дар от Москвы старые трамваи
Улан-Удэ может получить в дар от Москвы старые трамваи
Экономика, 30.01.2019
Вопрос о передаче трамваев рассмотрят после поступления нового подвижного состава для Москвы
Фенольное озеро в Улан-Удэ могут ликвидировать в этом году
Фенольное озеро в Улан-Удэ могут ликвидировать в этом году
Экономика, 30.01.2019
В ближайшие три месяца проектные институты подберут специальную технологию для рекультивации опасных отходов. ВИДЕО
139 молодых семей Бурятии получат жильё
139 молодых семей Бурятии получат жильё
Экономика, 30.01.2019
Им будут выделены сертификаты на строительство и приобретение жилья
В Бурятии появится радиогелиограф почти за 2 миллиарда
В Бурятии появится радиогелиограф почти за 2 миллиарда
Экономика, 30.01.2019
Объект в Тункинском районе будет исследовать Солнце и околоземное космическое пространство
Улан-Удэнский авиазавод автоматизирует процесс сопровождения производства
Улан-Удэнский авиазавод автоматизирует процесс сопровождения производства
Экономика, 30.01.2019
Это позволит увидеть фактический процент выполнения производственных заданий в течение месяца
Бурятии присвоили низкий кредитный рейтинг
Бурятии присвоили низкий кредитный рейтинг
Экономика, 30.01.2019
Жителям республики чаще отказывают в кредитах
Бурятия вошла в топ популярных у туристов регионов России
Бурятия вошла в топ популярных у туристов регионов России
Экономика, 30.01.2019
Республика в топ-30 регионов туризма-2018 в стране
Бурятии выделили 10 млрд на строительство школ и детсадов
Бурятии выделили 10 млрд на строительство школ и детсадов
Экономика, 30.01.2019
В ближайшие три года в республике построят 11 школ и 24 детских сада
В Улан-Удэ отремонтировали аварийные лестницы
В Улан-Удэ отремонтировали аварийные лестницы
Экономика, 28.01.2019
Оставшиеся лестницы отремонтируют в ноябре
Стартовал конкурс на лучший дизайн развязки в центре Улан-Удэ
Стартовал конкурс на лучший дизайн развязки в центре Улан-Удэ
Экономика, 28.01.2019
Развязку на пересечении улиц Борсоева, Ербанова, проспекта 50-летия Октября и Революции 1905 года ждёт грандиозное обновление
За два года отремонтировали все въезды в Улан-Удэ
За два года отремонтировали все въезды в Улан-Удэ
Экономика, 28.01.2019
Проведён масштабный ремонт дорог, ликвидированы «знаменитые» лужи и «убитые» места
Бурятия будет развивать армейский туризм
Бурятия будет развивать армейский туризм
Экономика, 28.01.2019
Ставка в этом направлении сделана на Кяхтинский район
Выставка изделий из шкуры овец прошла в Селенгинском районе
Выставка изделий из шкуры овец прошла в Селенгинском районе
Экономика, 28.01.2019
Мероприятие состоялось в четвёртый раз

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^