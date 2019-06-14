Новенькие трамваи доставят в Улан-Удэ уже в этом году
Аукцион по приобретению в собственность Улан-Удэ 15 трамвайных пассажирских вагонов выиграла московская компания ООО «ПК Транспортные системы». Контракт между комитетом по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ и победившей на аукционе фирмой был подписан недавно, 10 июня.
Цена контракта – 498 млн рублей.
2 трамвая поставят до 2-го сентября, 13 – до 30-го ноября этого года.
Трамваи должны прослужить 30 лет. В договоре не прописано, какую модель вагонов привезут в Бурятию. Но все заявленные здесь характеристики (длина – 16700 мм, ширина – 2500 мм, пассажировместимость - 110-155 человек, количество мест для сидения, за исключением откидных - 40) указывают на то, что из продукции, описанной на сайте компании, доставят в республику вагоны под названием «Львёнок».
- Наш новый продукт – инновационный трамвайный вагон «Львёнок» – это полностью переработанная версия хорошо зарекомендовавшего себя трамвайного вагона 71-911. В основе новой машины – уникальная низкопольная, поворотная, эластичная тележка собственной разработки и производства, - отмечается на сайте предприятия.
«Наши конструкторы спроектировали кабину водителя с максимальной обзорностью и высокой эргономичностью водительского места, кроме того, в трамвайном вагоне предусмотрено - интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, дополнительные элементы пассивной безопасности рабочего места водителя, системы активной и пассивной помощи водителю при управлении трамвайным вагоном», - добавляют в компании.
Трамвайный вагон 71-911ЕМ «Львёнок» - низкопольный, односекционный, четырехостный.
15 «Львят» приедут в Улан-Удэ
Бизнес, Фото:
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