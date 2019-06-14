14 Июня

13 Июня

Популярное

15 «Львят» приедут в Улан-Удэ

15 «Львят» приедут в Улан-Удэ
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Новенькие трамваи доставят в Улан-Удэ уже в этом году

Аукцион по приобретению в собственность Улан-Удэ 15 трамвайных пассажирских вагонов выиграла московская компания ООО «ПК Транспортные системы». Контракт между комитетом по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ и победившей на аукционе фирмой был подписан недавно, 10 июня.

Цена контракта – 498 млн рублей.

2 трамвая поставят до 2-го сентября, 13 – до 30-го ноября этого года.

Трамваи должны прослужить 30 лет. В договоре не прописано, какую модель вагонов привезут в Бурятию. Но все заявленные здесь характеристики (длина – 16700 мм, ширина – 2500 мм, пассажировместимость - 110-155 человек, количество мест для сидения, за исключением откидных - 40) указывают на то, что из продукции, описанной на сайте компании, доставят в республику вагоны под названием «Львёнок».

- Наш новый продукт – инновационный трамвайный вагон «Львёнок» – это полностью переработанная версия хорошо зарекомендовавшего себя трамвайного вагона 71-911. В основе новой машины – уникальная низкопольная, поворотная, эластичная тележка собственной разработки и производства, - отмечается на сайте предприятия.

«Наши конструкторы спроектировали кабину водителя с максимальной обзорностью и высокой эргономичностью водительского места, кроме того, в трамвайном вагоне предусмотрено - интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, дополнительные элементы пассивной безопасности рабочего места водителя, системы активной и пассивной помощи водителю при управлении трамвайным вагоном», - добавляют в компании.

Трамвайный вагон 71-911ЕМ «Львёнок» - низкопольный, односекционный, четырехостный.
трамвай госзакупки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

15 «Львят» приедут в Улан-Удэ
15 «Львят» приедут в Улан-Удэ
Бизнес, 14.06.2019
Новенькие трамваи доставят в Улан-Удэ уже в этом году
В Улан-Удэ мусорный регоператор и подрядчик задолжали 14 миллионов
В Улан-Удэ мусорный регоператор и подрядчик задолжали 14 миллионов
Бизнес, 14.06.2019
Долги они накопили перед комбинатом по благоустройству
Бурятский техникум незаконно заказал оборудование конкретной марки
Бурятский техникум незаконно заказал оборудование конкретной марки
Бизнес, 13.06.2019
В УФАС поступила жалоба на аукцион по поставке сварочного оборудования для Бурятского республиканского индустриального техникума
Наговицын: Фермерам разрешат строить жильё на землях сельхозназначения
Наговицын: Фермерам разрешат строить жильё на землях сельхозназначения
Бизнес, 13.06.2019
Фермерам хотят разрешить строить дома рядом с местом работы
В Забайкалье приостановили работу компании из-за радиации
В Забайкалье приостановили работу компании из-за радиации
Бизнес, 12.06.2019
В Краснокаменске суд приостановил деятельность металлургической компании в связи с нарушениями радиационной безопасности
В Бурятии не удалось оспорить торги на ремонт школы
В Бурятии не удалось оспорить торги на ремонт школы
Бизнес, 11.06.2019
Начальная стоимость контракта – 20 миллионов
Отмена жёлтого цвета такси в Бурятии не привела ни к чему хорошему
Отмена жёлтого цвета такси в Бурятии не привела ни к чему хорошему
Бизнес, 10.06.2019
После принятия закона об отмене жёлтого цвета такси количество выданных лицензий только снизилось
Жителей Бурятии призывают платить налоги по телефону
Жителей Бурятии призывают платить налоги по телефону
Бизнес, 06.06.2019
Налоговая служба предлагает пользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика»
Арбитраж вернул «Олимпу» лицензию на золотодобычу в Бурятии
Арбитраж вернул «Олимпу» лицензию на золотодобычу в Бурятии
Бизнес, 06.06.2019
Чуть ли не впервые суд признал незаконным решение Роснедр по отзыву лицензии
Улан-удэнцам показали быков-«лимузинов»
Улан-удэнцам показали быков-«лимузинов»
Бизнес, 05.06.2019
В Бурятии проходит Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз. ФОТО
В Бурятии оштрафовали назойливое коллекторское агентство
В Бурятии оштрафовали назойливое коллекторское агентство
Бизнес, 05.06.2019
Коллекторы тревожили женщину по вечерам
21 социальный проект в районах Бурятии получит поддержку «Бурятзолото»
21 социальный проект в районах Бурятии получит поддержку «Бурятзолото»
Бизнес, 05.06.2019
На реализацию проектов компания выделит 1 млн рублей
Из Тюмени запустили авиарейс до Иркутска
Из Тюмени запустили авиарейс до Иркутска
Бизнес, 04.06.2019
С 3 июня открылся новый регулярный рейс по маршруту Тюмень – Томск – Иркутск.
В детсаду «Киндер плюс» в Улан-Удэ хранили крупу без документов
В детсаду «Киндер плюс» в Улан-Удэ хранили крупу без документов
Бизнес, 04.06.2019
Частному детскому саду выдано предписание

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^