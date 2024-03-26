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Директор аэропорта Улан-Удэ призвал жителей не устраивать свалки

Директор аэропорта Улан-Удэ призвал жителей не устраивать свалки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мусор привлекает птиц, которые могут попасть в двигатель

Жителей Левого берега Улан-Удэ и пригородного Иволгинского района Бурятии попросили не устраивать стихийные свалки вблизи аэропорта. С таким обращением выступил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Он объяснил, в чём проявляется опасность.

- Мусорить нельзя нигде, но оставляя мусор вблизи аэропорта, вы привлекаете птиц, которые попав в двигатель самолёта, могут нанести ему повреждения.Тем самым вы подвергаете опасности жизни пассажиров, - пояснил Дмитрий Гармаев.

Аэродромная служба аэропорта, администрация Улан-Удэ и Иволгинского района постоянно убирают эти свалки, «но чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», добавил Гармаев.

- Мы все пассажиры и все летаем через наш аэропорт. Давайте будем ответственными, - призвал он.
Аэропорт "Байкал"

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