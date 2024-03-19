Спортсменка получила право выступить на чемпионате Азии
18 марта в городе Тула стартовали чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. За медали борются более 1000 спортсменов из 43 регионов страны.
Уже стали известны первые результаты турнира. Так, мастер спорта международного класса по тхэквондо из Бурятии Ангелина Пищалкина стала чемпионкой России этого года.
Остальные победители и призёры будут определены по 21 марта. Спортсмены, показавшие лучший результат, получат право выступить на чемпионате Азии, который состоится в Индии.
Тхэквондистка из Бурятии выиграла чемпионат России
Общество, Фото:
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