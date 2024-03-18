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В Бурятии школьный автобус ездил без ГЛОНАСС

В Бурятии школьный автобус ездил без ГЛОНАСС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На автобусе дети с тренером ехали на соревнования

26 января десять учащихся Мухоршибирской средней общеобразовательной школы вместе с тренером выехали на школьном автобусе на соревнования в город Гусиноозёрск. В тот же день в ходе рейда инспектор территориального органа Ространснадзора установил, что аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС на автобусе не работает.

В отношении образовательного учреждения инспектор составил административный протокол по ч. 3 ст. 19.20 КоАП «Осуществление деятельности с грубым нарушением требований».

За это правонарушение в отношении юридических лиц предусмотрен административный штраф от 150 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

На суде были представлены доказательства, подтверждающие, что допущенное нарушение устранено. В итоге дело было прекращено.

- Принимая во внимание характер совершённого правонарушения, отсутствие вреда и каких-либо неблагоприятных последствий, устранение выявленных нарушений, а также учитывая социальную направленность деятельности юридического лица и его имущественное положение, суд пришёл к выводу, что существенного нарушения охраняемых законом общественных отношений не последовало, в связи с чем постановлением от 6 марта прекратил производство по делу об административном нарушении в отношении школы в связи с малозначительностью с объявлением юридическому лицу устного замечания, - сообщает пресс-служба Мухоршибирского районного суда.

школьный автобус ГЛОНАСС

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