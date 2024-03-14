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Ольга Жигмитова порадует зрителей своими выступлениями

Ольга Жигмитова порадует зрителей своими выступлениями
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Оперная дива выступит в Улан-Удэ и Чите

Народная артистка Бурятии, оперная дива Ольга Жигмитова исполнит партию Кармен в одноимённой опере. Роль Хозе исполнит заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов (возрастное ограничение 16+).

Спектакль пройдёт в рамках празднования юбилея заслуженного работника культуры Российской Федерации, кавалера ордена Почёта Вячеслава Елбаева и состоится сегодня, 14 марта, на сцене Бурятского театра оперы и балета.

«Кармен» — один из шедевров оперного искусства. Музыка, полная жизни и света, ярко утверждает свободу человеческой личности. Герои оперы обрисованы сочно, темпераментно, во всей психологической сложности характеров. С большим мастерством воссоздан национальный испанский колорит и обстановка действия драмы.

С 25 по 30 марта в Улан-Удэ состоится фестиваль оперы имени народного артиста СССР Лхасарана Линховоина. Мероприятие проведут также в Бурятском театре оперы и балета.

Фестиваль откроют всемирно известной оперой выдающегося русского композитора Александра Бородина «Князь Игорь» (возрастное ограничение 12+). Главные партии в спектакле исполнят звёзды оперного искусства: народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова (Кончаковна), лауреат всероссийский конкурсов, солистка Новосибирского театра оперы и балета Ирина Новикова (Ярославна), заслуженный артист Республики Башкортостан, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Игорь Морозов (Владимир Игоревич), народный артист Бурятии Мунхзул Намхай (князь Игорь), заслуженный артист Бурятии Эдуард Жагбаев (князь Галицкий) и другие солисты. За дирижерским пультом – заслуженный артист России, дирижёр Красноярского театра оперы и балета Анатолий Чепурной.

Зрители увидят оперу в трёх действиях 25 марта.

В конце марта Ольга Жигмитова отправится на гастроли в Забайкальский край. 28 марта в Чите состоится концерт (возрастное ограничение 0+) с Губернаторским симфоническим оркестром Иркутской филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш, дирижёр Максим Качалов).

В этот вечер для забайкальских зрителей прозвучат симфония №9 ми минор «Из Нового Света» (12+) в 4-х частях Антонина Дворжака, сюита из балета «Лебединое озеро» (6+) Петра Ильича Чайковского, арии из опер «Дон Карлос» (12+), «Трубадур» (12+), «Набукко» (6+) Джузеппе Верди.
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