Ольга Жигмитова порадует зрителей своими выступлениями

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Оперная дива выступит в Улан-Удэ и Чите



Народная артистка Бурятии, оперная дива Ольга Жигмитова исполнит партию Кармен в одноимённой опере. Роль Хозе исполнит заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов (возрастное ограничение 16+).



Спектакль пройдёт в рамках празднования юбилея заслуженного работника культуры Российской Федерации, кавалера ордена Почёта Вячеслава Елбаева и состоится сегодня, 14 марта, на сцене Бурятского театра оперы и балета.



«Кармен» — один из шедевров оперного искусства. Музыка, полная жизни и света, ярко утверждает свободу человеческой личности. Герои оперы обрисованы сочно, темпераментно, во всей психологической сложности характеров. С большим мастерством воссоздан национальный испанский колорит и обстановка действия драмы.



С 25 по 30 марта в Улан-Удэ состоится фестиваль оперы имени народного артиста СССР Лхасарана Линховоина. Мероприятие проведут также в Бурятском театре оперы и балета.



Фестиваль откроют всемирно известной оперой выдающегося русского композитора Александра Бородина «Князь Игорь» (возрастное ограничение 12+). Главные партии в спектакле исполнят звёзды оперного искусства: народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова (Кончаковна), лауреат всероссийский конкурсов, солистка Новосибирского театра оперы и балета Ирина Новикова (Ярославна), заслуженный артист Республики Башкортостан, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Игорь Морозов (Владимир Игоревич), народный артист Бурятии Мунхзул Намхай (князь Игорь), заслуженный артист Бурятии Эдуард Жагбаев (князь Галицкий) и другие солисты. За дирижерским пультом – заслуженный артист России, дирижёр Красноярского театра оперы и балета Анатолий Чепурной.



Зрители увидят оперу в трёх действиях 25 марта.



В конце марта Ольга Жигмитова отправится на гастроли в Забайкальский край. 28 марта в Чите состоится концерт (возрастное ограничение 0+) с Губернаторским симфоническим оркестром Иркутской филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш, дирижёр Максим Качалов).



В этот вечер для забайкальских зрителей прозвучат симфония №9 ми минор «Из Нового Света» (12+) в 4-х частях Антонина Дворжака, сюита из балета «Лебединое озеро» (6+) Петра Ильича Чайковского, арии из опер «Дон Карлос» (12+), «Трубадур» (12+), «Набукко» (6+) Джузеппе Верди.

