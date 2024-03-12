В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Имаджинариум. Добро»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Именно эта версия игры считается особенной



В улан-удэнской исправительной колонии №8 провели УФСИН вечер настольных игр. Осуждённые сыграли в «Имаджинариум. Добро».



- Игра считается особенной, потому что она создавалась, в первую очередь, руками тяжелобольных детей, детей из детских домов и интернатов, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



По правилам игры участник загадывает ассоциацию, связанную с рисунком на карте, а остальные игроки должны из своих карт выбрать ту, которая больше всего подходит под названную ассоциацию. Игра развивает воображение, осознание и мышление.

