Именно эта версия игры считается особенной
В улан-удэнской исправительной колонии №8 провели УФСИН вечер настольных игр. Осуждённые сыграли в «Имаджинариум. Добро».
- Игра считается особенной, потому что она создавалась, в первую очередь, руками тяжелобольных детей, детей из детских домов и интернатов, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
По правилам игры участник загадывает ассоциацию, связанную с рисунком на карте, а остальные игроки должны из своих карт выбрать ту, которая больше всего подходит под названную ассоциацию. Игра развивает воображение, осознание и мышление.
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Имаджинариум. Добро»
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