На озере Бурятии проведут соревнования по рыбалке

Турнир пройдёт в конце марта



23 марта в Бурятии, в селе Сосново-Озёрское состоится «Еравнинская рыбалка – 2024». Мероприятие проведут на озере Сосновое.



К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из четырёх человек, любого возраста и пола. Каждой команде необходимо иметь свою экипировку (форму).



- Лов рыбы производится удочкой всех систем и наименований. Количество крючков не более двух, - сообщили в пресс-службе администрации Еравнинского района.



Победитель «Еравнинской рыбалки» получит приз в размере 100 тысяч рублей. Предварительные заявки принимаются до 12:00 21 марта.



Возрастное ограничение: 0+.

