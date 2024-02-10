Турнир пройдёт в конце марта
23 марта в Бурятии, в селе Сосново-Озёрское состоится «Еравнинская рыбалка – 2024». Мероприятие проведут на озере Сосновое.
К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из четырёх человек, любого возраста и пола. Каждой команде необходимо иметь свою экипировку (форму).
- Лов рыбы производится удочкой всех систем и наименований. Количество крючков не более двух, - сообщили в пресс-службе администрации Еравнинского района.
Победитель «Еравнинской рыбалки» получит приз в размере 100 тысяч рублей. Предварительные заявки принимаются до 12:00 21 марта.
Возрастное ограничение: 0+.
На озере Бурятии проведут соревнования по рыбалке
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