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В Туве готовятся к Новому году по лунному календарю

В Туве готовятся к Новому году по лунному календарю
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тувинский праздник Шагаа отметят в ночь с 9 на 10 февраля

В Туве стартовали мероприятия, посвящённые близящемуся Новому году по лунному календарю. В 2024 году наступление тувинского праздника Шагаа будут отмечать в ночь с 9 на 10 февраля.

С 10 января в образовательных организациях республики начался месячник «Белый месяц — Шагаа», в рамках которого участники записывают семейные видеопоздравления «Шагааныӊ йөрээли» и выкладывают их в соцсетях. Школьники и студенты в эти дни пишут этнокультурный диктант «Шагааныӊ сүзүктери».

С 15 января праздничный месячник стартовал и в социальных учреждениях. Соцработники приезжают в гости к своим подопечным ветеранам и инвалидам, в семьи с детьми - и проводят с ними тематические акции и беседы.

В учреждениях культуры республики начинаются познавательные мероприятия. В центре тувинской культуры пройдут мастер-классы по созданию керамических пиал с тувинским орнаментом и ритуальной ложки (6+). Там же пройдёт персональная выставка мастера по пошиву национальной одежды Алдын Хомушку (6+). В феврале в доме народного творчества Тувы начнёт работу выставка-ярмарка национальной одежды и аксессуаров «Шагаа белээ» (6+).

- Очень скоро мы опубликуем для вас подробный план празднования Шагаа с самыми интересными культурно-массовыми и спортивными событиями, - добавили в министерстве культуры Тувы.

Возрастное ограничение: 6+.
Тува Праздники Сагаалган

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