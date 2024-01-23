Тувинский праздник Шагаа отметят в ночь с 9 на 10 февраля
В Туве стартовали мероприятия, посвящённые близящемуся Новому году по лунному календарю. В 2024 году наступление тувинского праздника Шагаа будут отмечать в ночь с 9 на 10 февраля.
С 10 января в образовательных организациях республики начался месячник «Белый месяц — Шагаа», в рамках которого участники записывают семейные видеопоздравления «Шагааныӊ йөрээли» и выкладывают их в соцсетях. Школьники и студенты в эти дни пишут этнокультурный диктант «Шагааныӊ сүзүктери».
С 15 января праздничный месячник стартовал и в социальных учреждениях. Соцработники приезжают в гости к своим подопечным ветеранам и инвалидам, в семьи с детьми - и проводят с ними тематические акции и беседы.
В учреждениях культуры республики начинаются познавательные мероприятия. В центре тувинской культуры пройдут мастер-классы по созданию керамических пиал с тувинским орнаментом и ритуальной ложки (6+). Там же пройдёт персональная выставка мастера по пошиву национальной одежды Алдын Хомушку (6+). В феврале в доме народного творчества Тувы начнёт работу выставка-ярмарка национальной одежды и аксессуаров «Шагаа белээ» (6+).
- Очень скоро мы опубликуем для вас подробный план празднования Шагаа с самыми интересными культурно-массовыми и спортивными событиями, - добавили в министерстве культуры Тувы.
Возрастное ограничение: 6+.
В Туве готовятся к Новому году по лунному календарю
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В городе состоится интенсив академии народной артистки
Тувинский праздник Шагаа отметят в ночь с 9 на 10 февраля
В республике преимущественно без осадков
Праздник состоится в Татьянин день
Дан старт акции «Удели минуту родному языку»
Соревнования проведут в райцентре Иволгинского района
В финале они выиграли у сильнейших спортсменов из Санкт-Петербурга
Были определены абсолютные победители соревнований по стрельбе из лука
В бюджете региона на эти цели предусмотрено 56 миллионов рублей
В основном этапе примут участие 90 человек
Прощание состоится 23 января в Улан-Удэ
«Вы большие герои, а не я», - подчеркнул он
17 спортсменов республики посоревнуются во Владивостоке с 18 по 23 февраля
На них повсюду натыкаются местные жители
Отключения затронут Хойтобэе, Аэропорт, Гурульбу, Сотниково и Сужу