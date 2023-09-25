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В Улан-Удэ наградили лучшие книги Бурятии

В Улан-Удэ наградили лучшие книги Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба нацбиблиотеки РБ
В республике прошёл XXVIII Книжный салон

С 21 по 22 сентября в столице Бурятии состоялся XXVIII Книжный салон. В стенах национальной библиотеки прошли творческие встречи с писателями и поэтами, презентации новых изданий, традиционная книжная ярмарка, публичные лекции и молодёжный лекторий.

В рамках открытия нацбиблиотеке были переданы издания Амурской библиотеки и книги, изданные к 100-летию Республики Бурятия. Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание» и министерством культуры РБ.

Церемония награждения победителей республиканского конкурса «Книга года Республики Бурятия — 2023» прошла 22 сентября. «Лучшей книгой года» стал двухтомник «Республика Бурятия 100 лет. Хроника, события, комментарии» (6+). Перевод Доржо Сультимова книги Сэнгын Эрдэни «Занабазар» (16+) признана «Лучшей книгой года на бурятском языке». Победителем в номинации «Лучшее полиграфическое исполнение издания» стал республиканский центр «Бэлиг» за серию книг «Үзэглэл» (6+) и «Мушэхэн» (6+). Дарима Башкуева стала победителем в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» за сборник «Возвращение в рай» (6+). «Методика обучения игре на национальных духовых инструментах – суур, лимба и эвэрбурэ» (6+) признана «Лучшим учебно-методическим изданием» конкурса.

Кроме этого, состоялся ряд творческих вечеров: к 50-летию музейной деятельности В.Д. Бабуевой, к 70-летию писателя Б.Т. Жигмытова, к 70-летию поэтессы Нины Артугаевой. Творческие вечера провели поэт Валентина Дугарова, поэт Амарсана Улзытуев в рамках открытия по инициативе А.А. Мухраева литературного объединения «Баргузин», состоялась встреча с книжным блогером, филологом Ольгой Шигиной, творческий вечер литературного объединения «Болоон Тумэр», а участники ансамбля «Аза Хусэл» рассказали о своём участии в съёмках фильма «Коралловые бусы» (0+). Также в рамках XXVIII Книжного салона прошли вечера памяти поэтов Алексея Бадаева и Даши Дамбаева, а 21 сентября была проведена онлайн-встреча с писателем Натальей Илишкиной.

На салоне состоялась презентация коллекции старопечатных книг и рукописей кириллической традиции XVI– XX вв., хранящихся в национальной библиотеке. В 2019 году коллекция пополнилась фрагментом библиотеки уставщика с. Бичура Порфирия Перелыгина. В основном это богослужебные книги. Кроме этого, состоялись презентации книжных изданий, ряд лекций и мастер-классов, прошёл республиканский семинар-совещание директоров централизованных библиотечных систем, межпоселенческих центральных библиотек муниципальных образований Бурятии. В течение XXVIII Книжного салона действовала ежегодная книжная ярмарка и были представлены книжные выставки победителей конкурса «Книга года» за 1997-2022 гг. и участников конкурса «Книга года-2023». Состоялись конкурсы чтецов «Расул Гамзатов. О Родине…» и «Намжил Нимбуев. Молодость степей», сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

Возрастное ограничение: 6+.

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