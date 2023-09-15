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В пригородном районе Бурятии благоустраивают Гуннское городище

В пригородном районе Бурятии благоустраивают Гуннское городище
Общество,  Фото:«Иволга-инфо.24/7»
Там появятся тематическая фотозона и десять скамеек

В Иволгинском районе Бурятии благоустраивают Гуннское городище. Там уже построили амфитеатр на 309 мест и установили стилизованные коновязи, а сейчас обустраивают фотозону в стиле гуннской эпохи, пишет «Иволга-инфо.24/7».

- В этом году продолжили возведение стены из частокола, очистили и выровняли земельный участок. На внебюджетные средства, предоставленные спонсором, возвели деревянный туалетный модуль, – рассказал глава муниципального образования Николай Емонаков.

По его словам, в ближайшее время на территории городища появятся десять парковых скамей, предоставленных индивидуальным предпринимателем. 

Гуннское (или Иволгинское) городище находится недалеко от села Сужа и считается одним из самых крупных в мире. Более двух тысяч лет назад на этом самом месте жили гунны. Члены созданного в республике «Гуннского фонда» уже не один год вынашивают идею включить его в границы Улан-Удэ и таким образом «состарить» столицу республики ещё на две тысячи лет. Если инициативу удастся реализовать, у Улан-Удэ будет шанс попасть в список городов Всемирного наследия Евразии. 


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