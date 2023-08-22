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«Захватом» Гусиного озера в Бурятии заинтересовалась прокуратура

«Захватом» Гусиного озера в Бурятии заинтересовалась прокуратура
Общество, 
Владельца одной из расположенных там турбаз обязали открыть доступ к водоёму

Ещё в конце июня жители Селенгинского района Бурятии забили тревогу из-за стройки на побережье озера Гусиное – возле одной из баз отдыха. Люди заявили: там наставили столбы и перегородили дорогу заборами.

- Причём всё это – вплотную к озеру. Как достроят, никому доступа к нему не будет. Почему так? И разве можно? Там не водоохранная зона? – поинтересовались сельчане в районной группе «Селенга-инфо.24/7».

Этот популярный водоём, по их словам, «всю жизнь был для народа».

- Мы детьми в нём купались, наши дети – тоже, а вот внукам негде будет? Всё застроили, озеро вдруг стало частным. Почему и на каком основании начали выделять участки для строительства на берегу, где отдыхали люди? – возмутились селенгинцы.

Ситуацию тогда разъяснили в комитете по имуществу, землепользованию и градостроительству районной администрации. Там отметили, что строительство в водоохранной зоне не возбраняется.

- В её границах устанавливаются прибрежные защитные полосы. Ширина прибрежной полосы у озера Гусиное – 20 метров. Там запрещается хозяйственная деятельность, – подчеркнули в комитете. – Следовательно, она является местом общего пользования. Строительство объектов в границах водоохранной зоны допускается при соблюдении требований по охране водного объекта.

Ситуацией вскоре заинтересовались представители регионального отделения Народного фронта. Общественники выяснили, что побережье оккупировали частные турбазы. Причём некоторые строения не просто возвели прямо у озера, но и огородили их заборами. В итоге все подступы к пляжу оказались перекрыты.

«Фронтовики» пояснили:  менее чем в 50 метрах от берега вообще запрещено строительство и приватизация участков, поскольку люди по закону имеют право причаливать к нему на лодках, ловить рыбу и купаться в Гусинке.

Активисты Народного фронта обратились в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру. В надзорном ведомстве провели проверку и заявили, что на побережье не должно быть никаких заградительных шлагбаумов и заборов. Одному из предпринимателей уже внесли представление.

- Владелец турбазы обязан убрать бетонные блоки для доступа к озеру. Природоохранная прокуратура также намерена согласовывать выделение земельных участков перед их оформлением в Росреестре, – отметили общественники.
озеро Гусиное прокуратура ОНФ отдых

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