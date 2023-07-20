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Жители Бурятии жалуются на «захват» турбазами берега Гусиного озера

Жители Бурятии жалуются на «захват» турбазами берега Гусиного озера
Бизнес,  Фото:ОНФ в Бурятии
Заборы частных турбаз установлены даже в воде

Жители Селенгинского района Бурятии жалуются на застройку берега Гусиного озера. Его буквально оккупировали частные турбазы, сообщили в Народном фронте Бурятии.

Несколько строений не просто построены на берегу, но и огорожены заборами, так что перекрыты подступы к пляжу. В ряде мест к озеру невозможно пройти, заборы частных объектов установлены в воде. Однако это нарушение прибрежной защитной полосы, которая должна быть не менее 50 метров, отмечают общественники.

- В этих границах запрещено строительство частных домов и приватизация участков. Причём жители должны иметь свободный доступ к берегу озера. Они по закону имеют право причаливать к берегу на лодках, ловить рыбу, купаться в разрешённых местах водоёма. Так как же частным лицам удалось захватить земли? Мы предполагаем, что выделяла земли и давала разрешения на строительство местная администрация, - задались вопросом в ОНФ,

Активисты обратились прокуратуру с просьбой проверить имеющиеся факты и принять меры к нарушителям.
озеро Гусиное

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