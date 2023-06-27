В Бурятии забили тревогу из-за «захвата» Гусиного озера



Жителей Селенгинского района обеспокоила стройка на побережье озера Гусиное, возле одной из баз отдыха. Люди заявили: там наставили столбы и перегородили дорогу заборами.



- Причём всё это – вплотную к озеру. Как достроят, никому доступа к нему не будет. Почему так? И разве можно? Там не водоохранная зона? – поинтересовались сельчане в районной группе «Селенга-инфо.24/7».







- Мы детьми в нём купались, наши дети – тоже, а вот внукам негде будет? Всё застроили, озеро вдруг стало частным. Почему и на каком основании начали выделять участки для строительства на берегу, где отдыхали люди? – негодуют селенгинцы.



Ситуацию разъяснили в комитете по имуществу, землепользованию и градостроительству районной администрации. Там отметили, что строительство в водоохранной зоне не возбраняется.



- В её границах устанавливаются прибрежные защитные полосы. Ширина прибрежной полосы у озера Гусиное – 20 метров. Там запрещается хозяйственная деятельность, – подчеркнули в комитете. – Следовательно, она является местом общего пользования. Строительство объектов в границах водоохранной зоны допускается при соблюдении требований по охране водного объекта.



Этот популярный водоём, по их словам, «всю жизнь был для народа».