Турнир станет этапом первенства России
Всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону «Багуловый волан» пройдут с 7 по 12 августа в Чите. Турнир войдёт во всероссийскую юношескую и юниорскуюсерию гран-при по бадминтону 2023 года и станет этапом первенства России.
-Мы впервые за 13 лет проводим подобные соревнования. Приедут спортсмены из Приморского и Хабаровского краёв, Республики Саха – Якутии, Москвы и Читы, - поделился организатор Александр Епринцев.
Местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс Забайкальского госуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта края.
Возрастное ограничение: 6+.
В Чите состоятся всероссийские соревнования по бадминтону
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