04 августа

«#Ставок.нет!» – новый кредит АТБ под 0%

03 августа

Популярное

В Чите состоятся всероссийские соревнования по бадминтону

В Чите состоятся всероссийские соревнования по бадминтону
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир станет этапом первенства России

Всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону «Багуловый волан» пройдут с 7 по 12 августа в Чите. Турнир войдёт во всероссийскую юношескую и юниорскуюсерию гран-при по бадминтону 2023 года и станет этапом первенства России.

-Мы впервые за 13 лет проводим подобные соревнования. Приедут спортсмены из Приморского и Хабаровского краёв, Республики Саха – Якутии, Москвы и Читы, - поделился организатор Александр Епринцев.

Местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс Забайкальского госуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта края.

Возрастное ограничение: 6+.
Чита всероссийские соревнования бадминтон спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдут Одигитриевский крестный ход
В Улан-Удэ пройдут Одигитриевский крестный ход
Общество, 04.08.2023
В столице Бурятии состоится престольный праздник Свято-Одигитриевского кафедрального собора
В Иркутске ремонт ледокола «Ангара» завершат до конца октября
В Иркутске ремонт ледокола «Ангара» завершат до конца октября
Общество, 04.08.2023
Будет произведена замена всех разрушенных конструкций
В Улан-Удэ проливные дожди «ударили» по очистным сооружениям
В Улан-Удэ проливные дожди «ударили» по очистным сооружениям
Общество, 04.08.2023
Нагрузка на них в последние дни была просто колоссальной
В Туве на фестивале сварят бараний суп в чане объёмом 300 литров
В Туве на фестивале сварят бараний суп в чане объёмом 300 литров
Общество, 04.08.2023
В Кызыле в четвёртый раз проходит гастрономический фестиваль «Тувинская баранина»
Северобайкальск примет фестиваль боевых искусств
Северобайкальск примет фестиваль боевых искусств
Общество, 04.08.2023
«Байкальский шторм» пройдёт в городе во второй раз
В Бурятии изучают реликтовые виды растений
В Бурятии изучают реликтовые виды растений
Общество, 04.08.2023
Учёные провели научную экспедицию по Хамар-Дабану
В Бурятии сельчан одолели бегающие по улицам козы
В Бурятии сельчан одолели бегающие по улицам козы
Общество, 04.08.2023
Людям предложили нажаловаться на них в районную администрацию
Осенью с Улан-Удэ стартует всероссийский марафон
Осенью с Улан-Удэ стартует всероссийский марафон
Общество, 04.08.2023
Акция посвящена донорству костного мозга
В Иркутске «зажгутся» «Звёзды на Байкале» Дениса Мацуева
В Иркутске «зажгутся» «Звёзды на Байкале» Дениса Мацуева
Общество, 04.08.2023
Фестиваль классической музыки проведут с 5 по 14 сентября
Теннисисты Бурятии выиграли этап кубка ДФО
Теннисисты Бурятии выиграли этап кубка ДФО
Общество, 04.08.2023
За командную победу боролись 11 регионов Дальнего Востока
В Бурятии собирают книги для школьников из новых регионов
В Бурятии собирают книги для школьников из новых регионов
Общество, 04.08.2023
Принимаются книги, полезные учащимся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^