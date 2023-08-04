В Чите состоятся всероссийские соревнования по бадминтону

Турнир станет этапом первенства России



Всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону «Багуловый волан» пройдут с 7 по 12 августа в Чите. Турнир войдёт во всероссийскую юношескую и юниорскуюсерию гран-при по бадминтону 2023 года и станет этапом первенства России.



-Мы впервые за 13 лет проводим подобные соревнования. Приедут спортсмены из Приморского и Хабаровского краёв, Республики Саха – Якутии, Москвы и Читы, - поделился организатор Александр Епринцев.



Местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс Забайкальского госуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта края.



Возрастное ограничение: 6+.

