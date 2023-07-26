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С новостроек в Бурятии начали собирать деньги за капремонт

С новостроек в Бурятии начали собирать деньги за капремонт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жильцы 187 домов отдали за него уже треть миллиона рублей

С 1 июля ежемесячную плату за капитальный ремонт начали начислять жильцам новостроек, которые ввели в эксплуатацию после 2014 года (именно тогда в Бурятии утвердили соответствующую программу). В Минстрое РБ сообщили, что собственники квартир в 187 домах уже внесли в ФКР свыше 350 тысяч рублей.

- Есть распространённое заблуждение, что если дом новый, то и о ремонте думать пока рано. Но следует учитывать, что через определённое время наступит физический износ элементов и конструкций, поэтому о накоплениях на предстоящий капремонт стоит задуматься сейчас, – рассказали в ведомстве.
 
К примеру, срок службы лифта, согласно нормативам, составляет 25 лет. На его замену потребуется немалая сумма.

- Все деньги, поступившие от населения, находятся на счёте регионального оператора и расходуются строго по назначению – на капитальный ремонт в соответствии с утвёржденной региональной программой, – отметил генеральный директор фонда капремонта Бурятии Тимур Цыренжапов. – Нас очень радует ответственная, активная позиция владельцев квартир в новостройках. Заранее накопленные средства дают возможность своевременно провести необходимые работы и продлить эксплуатацию жизненно важных конструкций.

Больше всего новостроек (100), введённых в эксплуатацию после 2014-го, расположено в Улан-Удэ. Ещё 57 насчитывается в Северобайкальске, а остальные – в Селенгинском, Кабанском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах.

Ранее сообщалось, что жители Бурятии, купившие квартиры в новых домах, начнут отчислять ежемесячные взносы за ремонт через шесть месяцев после того, как их сдадут в эксплуатацию. Такое решение приняли на очередной сессии в ноябре депутаты Народного Хурала шестого созыва. Они одобрили поправки в республиканский закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Ранее льготный период для хозяев такого жилья составлял пять лет, пока объект был у застройщика на гарантии. Саму же программу продлили до 40 лет вместо прежних 30.

Жителей республики возмутило это решение. В соцсетях они писали, что готовы обжаловать решение парламентариев в судах. «Всё смешнее и смешнее», «Безобразие, уже не знают, как людей обобрать. Вот вам и отток населения», «Кроме как у народа неоткуда брать деньги?», – негодовали улан-удэнцы.

Разъяснения по этому поводу дали в министерстве строительства. Власти, как выяснилось, решили подстраховаться на случай аварии и различных происшествий вроде пожаров и затоплений, ведь если в новостройке случится что-то подобное, делать ремонт будет не на что.

- Возьмём, к примеру, многоквартирный дом, который построили менее пять лет назад. Собственники пока не начали платить взносы. Если в таком доме случается пожар, фонд капитального ремонта не сможет направить средства на его восстановление, поскольку пятилетний срок включения в региональную программу ещё не истёк, – рассказали в ведомстве. – Мы предложили, чтобы люди начинали платить через шесть месяцев после того, как объект ввели в эксплуатацию. Это позволит провести ремонт в случае аварийного положения.

В министерстве добавили, что подобная практика действует уже во многих российских регионах. В их числе – Тюменская, Иркутская, Воронежская и Курская области и Чукотка.
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