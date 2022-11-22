В Бурятии объяснили введённое финансовое бремя для жильцов новостроек

Жильцов новостроек освободили от капремонта всего на полгода из-за возможных ЧС
Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии, купившие квартиры в новостройках, начнут платить за капитальный ремонт уже через шесть месяцев после того, как новый дом сдадут в эксплуатацию. Такое решение приняли на очередной сессии 17 ноября депутаты Народного Хурала. Они одобрили поправки в республиканский закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Нововведение вступит в силу с 1 января 2023 года. Ранее льготный период для уплаты ежемесячных взносов за капремонт для хозяев такого жилья составлял пять лет – пока объект был у застройщика на гарантии. Саму же программу капремонта продлили до 40 лет вместо прежних 30.
Жителей республики крайне возмутило это решение. В соцсетях они делятся, что готовы обжаловать решение Народного Хурала в судах. «Всё смешнее и смешнее», «Безобразие, уже не знают, как людей обобрать. Вот вам и отток населения», «Кроме как у народа, неоткуда брать деньги?» - комментируют улан-удэнцы.
Разъяснения по этому поводу сегодня дали в Минстрое Бурятии. Власти, как выяснилось, решили подстраховаться на случай аварии и различных происшествий вроде пожаров и затоплений, ведь если в новостройке случится что-то подобное, делать ремонт будет не на что.
- Возьмём, к примеру, многоквартирный дом, который построили менее пять лет назад. Собственники пока не начали платить взносы. Если в таком доме случается пожар, фонд капитального ремонта не сможет направить средства на его восстановление, поскольку пятилетний срок включения в региональную программу ещё не истёк, – рассказал первый замглавы ведомства Евгений Коркин. – Мы предложили, чтобы жители начинали делать взносы через шесть месяцев после того, как объект ввели в эксплуатацию. Это позволит провести ремонт в случае аварийного положения.
В министерстве строительства добавили, что подобная практика действует уже во многих российских регионах. В их числе – Тюменская, Иркутская, Воронежская и Курская области и Чукотка.
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Экономика, Фото:
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