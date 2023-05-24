Победители получат денежные премии
В Бурятии объявлен конкурс среди семейских любительских коллективов. В республиканском конкурсе могут принять участие любительские народные и образцовые художественные коллективы, сохраняющие культуру старообрядцев (семейских) Забайкалья.
Конкурс проводится заочно по представленным конкурсным материалам. Творческие коллективы создают концепции новых концертных программ или постановки, видеозаписи. В программе могут быть воссозданы обрядовые действия, народные праздники, игры, обязательно – народные песни и устное поэтическое творчество. Участники направляют анкету-заявку до 1 ноября на электронную почту: [email protected]
Жюри выберет среди конкурсантов пять победителей, которые получат денежные премии. Призовой фонд послужит для поддержки творческой деятельности коллективов. Они могут обновить сценические костюмы, реквизит, музыкальные инструменты, приобрести необходимое оборудование.
- Конкурс проводится второй год. Победители конкурса 2022 года не допускаются к участию, - сообщает республиканский центр народного творчества.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии проходит конкурс семейских любительских коллективов
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