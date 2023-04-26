В Бурятии директора спортшколы оштрафовали за принятого на работу экс-полицейского

Проблема оказалась в несоблюдении антикоррупционного законодательства



В Тарбагатайском районе Бурятии директор детско-юношеской спортивной школы принял на работу бывшего сотрудника полиции и получил за это штраф. Дело не в самом работнике, а в том, что после трудоустройства была нарушена статья федерального закона «О противодействии коррупции». Нынешний работодатель должен в 10-дневный срок связаться с предыдущим работодателем и сообщить о факте трудоустройства бывшего госслужащего. Этого сделано не было.



- Руководителя школы привлекли к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Кроме того, прокурор внёс представление работодателю, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.





