Проблема оказалась в несоблюдении антикоррупционного законодательства
В Тарбагатайском районе Бурятии директор детско-юношеской спортивной школы принял на работу бывшего сотрудника полиции и получил за это штраф. Дело не в самом работнике, а в том, что после трудоустройства была нарушена статья федерального закона «О противодействии коррупции». Нынешний работодатель должен в 10-дневный срок связаться с предыдущим работодателем и сообщить о факте трудоустройства бывшего госслужащего. Этого сделано не было.
- Руководителя школы привлекли к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Кроме того, прокурор внёс представление работодателю, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В Бурятии директора спортшколы оштрафовали за принятого на работу экс-полицейского
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