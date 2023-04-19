Жители Бурятии высадят деревья в память о своих ветеранах

За день планируется высадить более 60 тысяч сеянцев сосны



Бурятия присоединится к международной акции «Сад памяти», приуроченной к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. В каждом районе республики высадят аллеи, а также проведут посадки саженцев в лесах.



Центральным мероприятием станет массовая посадка леса 12 мая в Заиграевском районе. За один день специалисты лесного хозяйства и волонтёры высадят более 60 тысяч сеянцев сосны. Так участники акции восстановят 15 га погибшего леса, уничтоженного в результате лесного пожара 2015 года.



- Посадка пройдёт в Заиграевском лесничестве вблизи села Старая Курба. Вместе мы сможем создать зелёный памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Также участники акции могут установить рядом с высаженными сеянцами портреты своих дедов, - сообщил заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Андрей Самойлов.



Принять участие и посадить дерево в честь бабушек и дедушек, которые не вернулись с войны, может каждый. Для этого нужно подать заявку на участие по телефону 8 (3012) 41-49-39 (отдел воспроизводства лесов)



Обязательное условие для участия – прививка от клещевого энцефалита.



В прошлом году в Бурятии в рамках акции лесники высадили более 70 тысяч сеянцев сосны.





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