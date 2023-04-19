19 апреля

18 апреля

Популярное

Жители Бурятии высадят деревья в память о своих ветеранах

Жители Бурятии высадят деревья в память о своих ветеранах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За день планируется высадить более 60 тысяч сеянцев сосны

Бурятия присоединится к международной акции «Сад памяти», приуроченной к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. В каждом районе республики высадят аллеи, а также проведут посадки саженцев в лесах.

Центральным мероприятием станет массовая посадка леса 12 мая в Заиграевском районе. За один день специалисты лесного хозяйства и волонтёры высадят более 60 тысяч сеянцев сосны. Так участники акции восстановят 15 га погибшего леса, уничтоженного в результате лесного пожара 2015 года.

- Посадка пройдёт в Заиграевском лесничестве вблизи села Старая Курба. Вместе мы сможем создать зелёный памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Также участники акции могут установить рядом с высаженными сеянцами портреты своих дедов, - сообщил заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Андрей Самойлов.

Принять участие и посадить дерево в честь бабушек и дедушек, которые не вернулись с войны, может каждый. Для этого нужно подать заявку на участие по телефону 8 (3012) 41-49-39 (отдел воспроизводства лесов)

Обязательное условие для участия – прививка от клещевого энцефалита.

В прошлом году в Бурятии в рамках акции лесники высадили более 70 тысяч сеянцев сосны.
 

Возрастное ограничение 0+ 
лесовосстановление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии поднялся ажиотаж из-за простаивающего туалета за 3 с лишним миллиона
В Бурятии поднялся ажиотаж из-за простаивающего туалета за 3 с лишним миллиона
Общество, 19.04.2023
Он как по волшебству заработал после шумихи в соцсетях
Жители Бурятии высадят деревья в память о своих ветеранах
Жители Бурятии высадят деревья в память о своих ветеранах
Общество, 19.04.2023
За день планируется высадить более 60 тысяч сеянцев сосны
В Улан-Удэ Чингис Раднаев вновь споёт в оперетте «Мистер Икс»
В Улан-Удэ Чингис Раднаев вновь споёт в оперетте «Мистер Икс»
Общество, 19.04.2023
Показ состоится 4 мая в Бурятском оперном театре
В Улан-Удэ спасли замурованного в подвале котёнка
В Улан-Удэ спасли замурованного в подвале котёнка
Общество, 19.04.2023
На помощь животному пришли волонтёры и сотрудники управляющей компании
В Улан-Удэ студенты собрали 55 мешков мусора
В Улан-Удэ студенты собрали 55 мешков мусора
Общество, 19.04.2023
Уборку провели в сквере у 10-го корпуса ВСГУТУ и вдоль улицы Жердева
В Улан-Удэ юную нарушительницу научили наращивать ресницы
В Улан-Удэ юную нарушительницу научили наращивать ресницы
Общество, 19.04.2023
Девушка прошла курсы профмастерства 
В Чите к 9 мая установят четырёхметровый арт-объект
В Чите к 9 мая установят четырёхметровый арт-объект
Общество, 19.04.2023
На нём будут рисунки юных забайкальцев о Великой Отечественной войне
В Бурятии стартовал конкурс, посвящённый «Воинам Победы»
В Бурятии стартовал конкурс, посвящённый «Воинам Победы»
Общество, 19.04.2023
Школьники республики нарисуют рисунки о Великой Отечественной войне
В Улан-Удэ с раннего утра борются с апрельским снегом
В Улан-Удэ с раннего утра борются с апрельским снегом
Общество, 19.04.2023
На это брошены все силы коммунальщиков
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыли из-за снегопада
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыли из-за снегопада
Общество, 19.04.2023

В городе и его окрестностях сильная метель


В Бурятии сохранится холодная погода
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 19.04.2023
В республике ожидается снег и ветер 
Победители фестиваля «Поющая Бурятия» выступят на Сурхарбане
Победители фестиваля «Поющая Бурятия» выступят на Сурхарбане
Общество, 18.04.2023
В республике стартовал вокальный конкурс

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^