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В Улан-Удэ студенты собрали 55 мешков мусора

В Улан-Удэ студенты собрали 55 мешков мусора
Общество,  Фото:предоставлено мэрией Улан-Удэ
Уборку провели в сквере у 10-го корпуса ВСГУТУ и вдоль улицы Жердева

55 мешков мусора убрали вчера ВСГУТУ в сквере у 10-го корпуса вуза. До того, как выпал снег, они во главе со своим ректором Игорем Сизовым приняли символ месячника чистоты – «коммунальную стрелу».

- Поскольку наш университет является частью огромного организма под названием Октябрьский район, мы с удовольствием принимаем коммунальную стрелу и сделаем все возможное, чтобы наша территория была самой чистой! – заявил ректор ВСГУТУ Игорь Сизов.


Затем студенты, вооружившись мётлами и граблями, прошлись вдоль улицы Жердева - от технологического колледжа ВСГУТУ до улицы Сахьяновой.

После уборки «коммунальная стрела» была передана комитету по финансам администрации Улан-Удэ.


Как сообщал «Байкал-Daily», месячник чистоты стартовал 24 марта и продлится до 22 апреля. 
мусор уборка

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