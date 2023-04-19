В Улан-Удэ студенты собрали 55 мешков мусора

Уборку провели в сквере у 10-го корпуса ВСГУТУ и вдоль улицы Жердева
55 мешков мусора убрали вчера ВСГУТУ в сквере у 10-го корпуса вуза. До того, как выпал снег, они во главе со своим ректором Игорем Сизовым приняли символ месячника чистоты – «коммунальную стрелу».
- Поскольку наш университет является частью огромного организма под названием Октябрьский район, мы с удовольствием принимаем коммунальную стрелу и сделаем все возможное, чтобы наша территория была самой чистой! – заявил ректор ВСГУТУ Игорь Сизов.
Затем студенты, вооружившись мётлами и граблями, прошлись вдоль улицы Жердева - от технологического колледжа ВСГУТУ до улицы Сахьяновой.
После уборки «коммунальная стрела» была передана комитету по финансам администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», месячник чистоты стартовал 24 марта
и продлится до 22 апреля.
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