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В столице Бурятии устроят генеральную уборку

В столице Бурятии устроят генеральную уборку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все организации Улан-Удэ призвали навести у себя чистоту

В пятницу, 24 марта, в столице Бурятии стартует месячник чистоты, который завершится 22 апреля общегородским субботником. Об этом сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Вместе приведём в порядок  Улан-Удэ после долгой зимы, – написал он на своей странице во «ВКонтакте». – По площади наш город большой. Уборку нужно сделать не только на муниципальной земле, но и на придомовых и прилегающих территориях. Поэтому призываю все организации навести чистоту в первую очередь у себя.

Присоединиться к месячнику просят и жителей частного сектора, чтобы они прибрали  участки около своих домов.

- Уборка сухой травы и мусора – не только эстетически важное действие, но ещё и полезное противопожарное мероприятие, – отметил Шутенков. – Чтобы навести в городе чистоту, требуется большая и слаженная работа.

За мётлы возьмутся и чиновники. За каждым структурным подразделением и подведомственными мэрии учреждениями закрепили свой участок для уборки. В стороне просят не оставаться предприятия и учреждения всех форм собственности. 
месячник чистоты мэр Улан-Удэ

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