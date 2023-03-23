В столице Бурятии устроят генеральную уборку

Все организации Улан-Удэ призвали навести у себя чистоту



В пятницу, 24 марта, в столице Бурятии стартует месячник чистоты, который завершится 22 апреля общегородским субботником. Об этом сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



- Вместе приведём в порядок Улан-Удэ после долгой зимы, – написал он на своей странице во «ВКонтакте». – По площади наш город большой. Уборку нужно сделать не только на муниципальной земле, но и на придомовых и прилегающих территориях. Поэтому призываю все организации навести чистоту в первую очередь у себя.



Присоединиться к месячнику просят и жителей частного сектора, чтобы они прибрали участки около своих домов.



- Уборка сухой травы и мусора – не только эстетически важное действие, но ещё и полезное противопожарное мероприятие, – отметил Шутенков. – Чтобы навести в городе чистоту, требуется большая и слаженная работа.



За мётлы возьмутся и чиновники. За каждым структурным подразделением и подведомственными мэрии учреждениями закрепили свой участок для уборки. В стороне просят не оставаться предприятия и учреждения всех форм собственности.

