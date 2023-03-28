Стройку в центре Улан-Удэ прикрыли «праздничными» баннерами

Строящееся здание в центре Улан-Удэ, возле театра оперы и балета, затянули новыми «праздничными» баннерами. Теперь на оградительных заборчиках из сайдинга красуются надписи, посещённые столетию Республики Бурятия, которое отмечается в этом году. Также здесь напечатан эскиз будущего полуподземного торгово-развлекательного центра.
С предложением «задрапировать» неприглядную стройку выступил депутат Народного Хурал Баир Цыренов в феврале. Он посчитал, что в юбилейный год с возводимым объектом нужно что-то делать, предлагал даже снести. «В Сочи и других городах подобные прецеденты были», – отметил тогда Баир Цыренов.
Строительство тянется уже несколько лет. Работы начались в 2019 году, тогда территорию огородили, в 2020-м – начались работы. По проекту это должен быть полуподземный торговый комплекс, включающий в наземной части фонтаны и площадку для массового отдыха. Комплекс должен состоять из трёх подземных этажей, наверху же были обещаны озеленённые террасы, аллеи с площадками отдыха и каскад водных объектов.
Планировалось, что площадка станет видовым продолжением театра оперы и балета. Однако летом 2021 года горожане заметили, что здание получается довольно высоким и будет загораживать вид на театр. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков назвал произошедшее беспрецедентным случаем.
Свою проверку провёл Госстройжилнадзор. Никаких отклонений от проектно-сметной документы специалисты в итоге не нашли. Как заявили в пресс-службе надзорного ведомства, фактическая высотная отметка объекта «соответствует утверждённой застройщиком проектной документации».