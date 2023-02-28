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Скандальную стройку в центре Улан-Удэ предложили «задрапировать»

Скандальную стройку в центре Улан-Удэ предложили «задрапировать»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Народном Хурале считают, что с ней нужно разобраться к 100-летию Бурятии

На очередной сессии Народного Хурала 28 февраля депутат от фракции КПРФ Баир Цыренов призвал обратить внимание на стройку около театра оперы и балета в центре Улан-Удэ. Парламентарий считает, что с ней нужно что-то делать, тем более – в год, когда Бурятия отмечает свой вековой юбилей.

Он рассказал всю предысторию и в завершение своего выступления предложил задрапировать строящееся здание «соответствующим образом» или вообще снести его. «В Сочи и других городах подобные прецеденты были», – отметил Баир Цыренов.

На пустыре за театром ещё несколько лет назад решили открыть новый сквер с фонтанами, площадью и террасами – в общем, целый архитектурно-скульптурный комплекс из трёх подземных этажей. 

- Там запланированы зоны для отдыха, развлечения и питания. Возможно, будут художественные салоны, выставочные залы, шоурумы, сувенирные лавки с продукцией Бурятии и каскад водопадов. Ориентировано всё на выходной день и отдых, – рассказывал в 2015 году автор проекта, известный архитектор Геннадий Хунхенов.

Это место должно было стать фестивальным центром, где могли бы устраивать народные гуляния и театрализованные шоу в праздники. В новой зоне отдыха собирались оборудовать посадочные места, разбить цветники и посадить деревья. А в 2019 году на заборе стройки появилась надпись, что на пустыре возводится полуподземный торгово-развлекательный центр с благоустройством надземной части. Его хотели сделать неким продолжением оперного театра.

В итоге процесс затянулся. В декабре 2022-го объектом заинтересовались представители регионального отделения Народного фронта. Общественники заявили: будущее здание, как и возведённый ранее ДЦ «Премиум», закрыли вид на Бурятский театр оперы и балета.

- В своё время напротив музея природы освободили площадку специально для того, чтобы организовать единую красивую площадь перед театром. Но сегодня там возводится огромное строение, которое ещё никак не могут достроить, – заявили в Народном фронте.

Активисты предложили как-то облагородить стройплощадку – по их мнению, неоконченное здание портит внешний облик города. Но вопрос так и остался открытым.

Летом 2021-го вокруг нового ТРЦ разгорелся скандал. Жители Бурятии заметили, что он получается каким-то уж очень высоким, а не «полуподземным», и призвали власти города обратить на это внимание. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил: «это беспрецедентный случай для нашего города».

- Разрешение выдавали на возведение «полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части». Но сейчас строительство, похоже, ведётся с отклонением от проектной документации. Визуально видно, что уровень объекта выше площадки театра, – заявил тогда градоначальник в соцсетях.

В мэрии сообщали: застройщик не внёс соответствующие изменения в разрешение на строительство, а откорректированную проектную документацию даже не согласовали с комитетом по охране памятников и градостроительным советом. Будущий полуподземный ТРЦ закрыл вид на оперный театр и гостиницу «Бурятия», являющуюся объектом культурного наследия. Работы на время приостановили.

Свою проверку провёл Госстройжилнадзор. Никаких отклонений от ПСД специалисты в итоге не нашли. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, фактическая высотная отметка объекта «соответствует утверждённой застройщиком проектной документации». Хотя изменения внесли в проект, их не отразили  в разрешении на строительство, выданном в январе того же года. Застройщику выдали предписание об устранении замечаний. 
строительство ТРЦ депутаты Народного Хурала

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