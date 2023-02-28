Скандальную стройку в центре Улан-Удэ предложили «задрапировать»

В Народном Хурале считают, что с ней нужно разобраться к 100-летию Бурятии









На пустыре за театром ещё несколько лет назад решили открыть новый сквер с фонтанами, площадью и террасами – в общем, целый архитектурно-скульптурный комплекс из трёх подземных этажей.









Это место должно было стать фестивальным центром, где могли бы устраивать народные гуляния и театрализованные шоу в праздники. В новой зоне отдыха собирались оборудовать посадочные места, разбить цветники и посадить деревья. А в 2019 году на заборе стройки появилась надпись, что на пустыре возводится полуподземный торгово-развлекательный центр с благоустройством надземной части. Его хотели сделать неким продолжением оперного театра.



В итоге процесс затянулся. В декабре 2022-го объектом заинтересовались представители регионального отделения Народного фронта. Общественники заявили: будущее здание, как и возведённый ранее ДЦ «Премиум», закрыли вид на Бурятский театр оперы и балета.



- В своё время напротив музея природы освободили площадку специально для того, чтобы организовать единую красивую площадь перед театром. Но сегодня там возводится огромное строение, которое ещё никак не могут достроить, – заявили в Народном фронте.



Активисты предложили как-то облагородить стройплощадку – по их мнению, неоконченное здание портит внешний облик города. Но вопрос так и остался открытым.



Летом 2021-го вокруг нового ТРЦ



- Разрешение выдавали на возведение «полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части». Но сейчас строительство, похоже, ведётся с отклонением от проектной документации. Визуально видно, что уровень объекта выше площадки театра, – заявил тогда градоначальник в соцсетях.



В мэрии сообщали: застройщик не внёс соответствующие изменения в разрешение на строительство, а откорректированную проектную документацию даже не согласовали с комитетом по охране памятников и градостроительным советом. Будущий полуподземный ТРЦ закрыл вид на оперный театр и гостиницу «Бурятия», являющуюся объектом культурного наследия. Работы на время приостановили.



Свою проверку провёл Госстройжилнадзор. Никаких отклонений от ПСД специалисты в итоге

- Там запланированы зоны для отдыха, развлечения и питания. Возможно, будут художественные салоны, выставочные залы, шоурумы, сувенирные лавки с продукцией Бурятии и каскад водопадов. Ориентировано всё на выходной день и отдых, – рассказывал в 2015 году автор проекта, известный архитектор Геннадий Хунхенов.Это место должно было стать фестивальным центром, где могли бы устраивать народные гуляния и театрализованные шоу в праздники. В новой зоне отдыха собирались оборудовать посадочные места, разбить цветники и посадить деревья. А в 2019 году на заборе стройки появилась надпись, что на пустыре возводится полуподземный торгово-развлекательный центр с благоустройством надземной части. Его хотели сделать неким продолжением оперного театра.В итоге процесс затянулся. В декабре 2022-го объектом заинтересовались представители регионального отделения Народного фронта. Общественники заявили: будущее здание, как и возведённый ранее ДЦ «Премиум», закрыли вид на Бурятский театр оперы и балета.- В своё время напротив музея природы освободили площадку специально для того, чтобы организовать единую красивую площадь перед театром. Но сегодня там возводится огромное строение, которое ещё никак не могут достроить, – заявили в Народном фронте.Активисты предложили как-то облагородить стройплощадку – по их мнению, неоконченное здание портит внешний облик города. Но вопрос так и остался открытым.Летом 2021-го вокруг нового ТРЦ разгорелся скандал . Жители Бурятии заметили, что он получается каким-то уж очень высоким, а не «полуподземным», и призвали власти города обратить на это внимание. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил: «это беспрецедентный случай для нашего города».- Разрешение выдавали на возведение «полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части». Но сейчас строительство, похоже, ведётся с отклонением от проектной документации. Визуально видно, что уровень объекта выше площадки театра, – заявил тогда градоначальник в соцсетях.В мэрии сообщали: застройщик не внёс соответствующие изменения в разрешение на строительство, а откорректированную проектную документацию даже не согласовали с комитетом по охране памятников и градостроительным советом. Будущий полуподземный ТРЦ закрыл вид на оперный театр и гостиницу «Бурятия», являющуюся объектом культурного наследия. Работы на время приостановили.Свою проверку провёл Госстройжилнадзор. Никаких отклонений от ПСД специалисты в итоге не нашли . Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, фактическая высотная отметка объекта «соответствует утверждённой застройщиком проектной документации». Хотя изменения внесли в проект, их не отразили в разрешении на строительство, выданном в январе того же года. Застройщику выдали предписание об устранении замечаний.

На очередной сессии Народного Хурала 28 февраля депутат от фракции КПРФ Баир Цыренов призвал обратить внимание на стройку около театра оперы и балета в центре Улан-Удэ. Парламентарий считает, что с ней нужно что-то делать, тем более – в год, когда Бурятия отмечает свой вековой юбилей.Он рассказал всю предысторию и в завершение своего выступления предложил задрапировать строящееся здание «соответствующим образом» или вообще снести его. «В Сочи и других городах подобные прецеденты были», – отметил Баир Цыренов.