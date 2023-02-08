Для нужд учреждения также будет приобретено новое оборудование
В Бурятии Хоринский районный историко-краеведческий музей закрывается на капитальный ремонт. Помимо ремонта, будет приобретено техническое и технологическое оборудование, необходимое для осуществления выставочной деятельности, оборудование, необходимое для хранения и сохранения предметов музейного фонда и оборудование, необходимое для открытого хранения музейного фонда.
- Мы очень ждали этот ремонт. Будут проведены внутренняя отделка помещения, оборудование входной зоны, оборудование комнаты для хранения экспонатов и комнаты под санузел, а также видоизменится внешний облик здания. Несказанно рады, что нам одобрили приобретение нового оборудования, - рассказала директор музея Любовь Трунева.
На капитальный ремонт музея будет направлены средства в размере 4 миллионов 671 тысяч 596 рублей, на приобретение нового современного оборудования будет выделено 3,5 миллиона рублей.
- Площадь музея составляет 222,8 кв. м. Общая площадь территории: 807 кв. м. Музей располагает собранием экспонатов – 3727 единиц основного фонда, 428 единиц – научно-вспомогательного фонда. Общий фонд музея составляет 4155 предметов, - сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.
В районе Бурятии музей закрывают на капитальный ремонт
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