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Зоригто Саханов подписал важное соглашение с автозаводом

Зоригто Саханов подписал важное соглашение с автозаводом
Общество,  Фото:предоставлено Зоригто Сахановым
«Это большая честь для нашего коллектива» - признаётся Зоригто Саханов

2 февраля генеральный директор ООО «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) Зоригто Саханов и генеральный директор ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Лю Хэтун подписали соглашение о номинации ААТ на производство 106 компонентов кузова для проекта А01 (модель Haval Jolion). Данное соглашение позволит превысить 50% уровень локализации проекта А01 в текущем 2023 году.

ААТ (Москва) становится ведущим в России партнёром «Хавейл Мотор Рус» (Тульская область) по производству компонентов кузова для популярных кроссоверов Haval F7 и Haval Julion с ежегодными объёмами выпуска от 5 до 6,5 млн деталей.

- Участие в проекте А01, являющегося стратегическим в продвижении продукции «Хавейл Мотор Рус» на рынках России и сопредельных стран, является знаковым событием в 15-летней истории ААТ. Это большая честь для нашего коллектива, подтверждение наших инженерных компетенций и неоспоримого качества продукции, посильный вклад в развитие процессов локализации, импортозамещения и технологического суверенитета в отечественной автомобилестроительной отрасли, - сказал Зоригто Саханов, генеральный директор ААТ.

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