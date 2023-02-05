Зоригто Саханов подписал важное соглашение с автозаводом

Общество, Фото: предоставлено Зоригто Сахановым

«Это большая честь для нашего коллектива» - признаётся Зоригто Саханов



2 февраля генеральный директор ООО «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) Зоригто Саханов и генеральный директор ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Лю Хэтун подписали соглашение о номинации ААТ на производство 106 компонентов кузова для проекта А01 (модель Haval Jolion). Данное соглашение позволит превысить 50% уровень локализации проекта А01 в текущем 2023 году.



ААТ (Москва) становится ведущим в России партнёром «Хавейл Мотор Рус» (Тульская область) по производству компонентов кузова для популярных кроссоверов Haval F7 и Haval Julion с ежегодными объёмами выпуска от 5 до 6,5 млн деталей.



- Участие в проекте А01, являющегося стратегическим в продвижении продукции «Хавейл Мотор Рус» на рынках России и сопредельных стран, является знаковым событием в 15-летней истории ААТ. Это большая честь для нашего коллектива, подтверждение наших инженерных компетенций и неоспоримого качества продукции, посильный вклад в развитие процессов локализации, импортозамещения и технологического суверенитета в отечественной автомобилестроительной отрасли, - сказал Зоригто Саханов, генеральный директор ААТ.

